Für die Leser und die Kollegen ist es gleichermaßen eine Zäsur: Wenn Georg Becker (64) zum neuen Jahr seinen Ruhestand antritt, verlässt eine prägende Persönlichkeit den SÜDKURIER und damit die journalistische Bühne in Radolfzell sowie weit darüber hinaus. In seiner Heimatstadt Radolfzell, wo er die Schule besucht, sich bei den Pfadfindern engagiert, sich als Ministrant in den Dienst einer höheren Sache gestellt und wo er als Handballer Teamgeist gelernt hat, endet ein über Jahrzehnte erfolgreicher Berufsweg. Zugleich übernimmt zum Jahreswechsel eine in der Region bekannte, geachtete und vertrauenswürdige Journalistin das Ruder: Anna-Maria Schneider (37) leitet nun die Redaktionen Radolfzell und Stockach.

Dass er als Journalist an den Ort seiner Kindheit zurückkehren würde, das konnte sich Georg Becker lange Zeit nicht vorstellen. Raus hier, war für den jungen Georg Becker die Devise, und der Journalismus war seine Berufung. Deshalb wechselte er nach Abschluss der Verwaltungs-Fachhochschule in Kehl 1982 auch nicht, wie man damals so sagte, aufs Rathaus.

Radolfzell Am Tag, als Klaus Liebsch starb Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Volontariat, der praktischen journalistischen Berufsausbildung, bei der „Heilbronner Stimme“ kam er 1985 zum SÜDKURIER. Nach neun Zwischen-Jahren bei „Sonntag aktuell“ in Stuttgart kehrte er 1995 zurück und übernahm wenig später die Leitung der Lokalredaktion Singen, wechselte in gleicher Funktion nach Stockach und schließlich nach Radolfzell, in die alte Heimat.

Geradlinig, bisweilen unbequem, aber voller Liebe zu Land und Leuten

In diesen Jahrzehnten blieb kaum ein Stein nicht umgedreht – was Georg Becker zwar stets Respekt, aber nicht immer ungeteilte Sympathie einbrachte. Er recherchierte Missstände, deckte politisches Ränkespiel auf und ließ sich von nichts und niemandem kompromittieren. Mit dieser Unabhängigkeit – die bisweilen schon auch als unbeugsam und unbequem empfunden wurde – stand er für das ein, was guten Lokaljournalismus ausmacht.

Radolfzell Heimattage 2021: Die Redaktion Radolfzell wird als Team des Raumschiffs Enterprise zur Erkundung auf die Erde geschickt Das könnte Sie auch interessieren

Er wusste, wie wichtig ein stabiles Netzwerk und wie gefährlich ein undurchdringlicher Filz ist. Er konnte stur sein, ohne zu polarisieren. Er war loyal und kritisch zugleich. Und er liebte immer sein Medium, die Zeitung.

Eine ganze Generation von Journalisten lernte bei Georg Becker das Handwerk

In puncto Haltung und Handwerk wurde Georg Becker zu einem Leitstern für eine ganze Generation von Nachwuchsjournalisten. Er ermächtigte sie zu wirkungsvoller Recherche, er ermutigte sie zu eigener Meinung (nach innen wie nach außen), er erzog sie zu ausgezeichnetem Handwerk – und er erwartete von ihnen einen geraden Rücken. So machte er sie stark für einen Beruf, ohne den unsere Gemeinwesen ärmer wären, die Bürger schlechter informiert und die Mächtigen nur unzureichend kontrolliert. Viele von diesen Kolleginnen und Kollegen machten innerhalb des SÜDKURIER, manche aber auch bei anderen Medien, Karriere.

Schon lange ein eingespieltes, lokal verwurzeltes und kenntnisreiches Team: Die beiden SÜDKURIER-Redakteure Georg Becker (links) und Anna-Maria Schneider, hier beim Sommerinterview mit dem Radolfzeller Oberbürgermeister Simon Gröger. | Bild: Jarausch, Gerald

Eine, die bei Georg Becker besonders viel gelernt hat, ist Anna-Maria Schneider. Aus Stockach stammend, ist sie in der Region aufgewachsen und hat an der Universität Konstanz studiert, bevor sie als Volontärin beim SÜDKURIER den Journalistenberuf erlernte. Seither machte sie sich im Kreis Konstanz als kundige Autorin mit gelegentlich leicht spitzer Zunge einen Namen.

Sie arbeitete an allen Standorten im Kreis Konstanz auf vielen Themengebieten aktiv mit und ist an ihrem Dienstsitz Radolfzell bestens mit den lokalen Akteuren vernetzt. Schon vielfach hat Anna-Maria Schneider den SÜDKURIER öffentlich vertreten, zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen im Vorfeld von Wahlen, und vielen Terminen und Gelegenheiten.

Auch als Moderatorin in der Region bekannt: Die neue Radolfzeller Redaktionsleiterin Anna-Maria Schneider, hier im Oktober 2022 in Gaienhofen. Links Georg Becker, von dem sie die Aufgabe übernimmt. | Bild: Jarausch, Gerald

Ein Team, zwei Standorte Die alten Grenzen schwinden immer mehr – ob in der Lebenswirklichkeit von Bürgern, im Verwaltungs- und Wirtschaftsleben oder in der redaktionellen Arbeit des SÜDKURIER. Das Medienhaus versteht sich als Verbündeter der Leser und bietet Tag für Tag anspruchsvollen Journalismus, der über den Tellerrand schaut. Deshalb vernetzt der SÜDKURIER seine lokalen Standorte zunehmend. Im Zuge dieser strategischen Ausrichtung begreift sich die Redaktion Radolfzell-Stockach als ein Team, das auch künftig an zwei Standorten arbeitet. Unter der Leitung von Anna-Maria Schneider engagieren sich hier die Redaktionsmitglieder Ramona Löffler und Dominique Hahn mit Schwerpunkt in Stockach sowie Laura Marinovic und neu Mario Wössner mit Schwerpunkt Radolfzell – wobei immer gilt: Der gute Journalismus geht vor Standort-Zuordnungen.

Eine Chefin für beide Redaktionen: Radolfzell und Stockach

So ungern die Chefredaktion Georg Becker in den – selbstverständlich hochverdienten! – Ruhestand ziehen lässt, so sehr freut sie sich, Anna-Maria Schneider für die anspruchsvolle Führungsaufgabe gewonnen zu haben. Sie leitet künftig das auf die beiden Standorte Radolfzell und Stockach verteilte Team und arbeitet darüber hinaus auch mit den Redaktionen in Singen und Konstanz zusammen.

Anna-Maria Schneider kennt Radolfzell und Stockach bereits seit Jahren und tritt als neue Redaktionsleiterin in die großen Fußstapfen von Georg Becker. | Bild: Jarausch, Gerald

Maßgabe sind dabei Neugier und Unvoreingenommenheit ebenso wie Unabhängigkeit und Kontaktfreude – ganz gemäß den SÜDKURIER-Leitsätzen: Wir sind die Verbündeten der Leser in unserer Region, also Ihnen. Wir wollen dazu beitragen, Ihr Leben jeden Tag ein wenig besser zu machen.

Radolfzell „Was geschah mit meiner Mutter?“ Ein Krankenhausaufenthalt lässt eine Radolfzellerin ratlos zurück Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Sinne bitten wir, die Chefredaktion des SÜDKURIER, alle Leserinnen und Leser, all unsere Weggefährten und Gesprächspartner in Vereinen, Verbänden, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung, also Sie alle zwischen Linzgau, Hegau und Höri: Schenken Sie Anna-Maria Schneider und ihrem Team Ihr Vertrauen. Sie werden alles daran setzen, Sie nicht zu enttäuschen.