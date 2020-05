von Gerald Jarausch

In Weiler sorgt eine Verkehrsverengung am Ortsausgang Richtung Gaienhofen seit ihrem Bau für unerwünschte Folgen. Denn wie Anwohner berichten, kommt es in diesem Bereich immer wieder zu kritischen Situationen.

„Wir hören im Garten immer wieder einmal, dass es dort richtig eng zugeht. So mancher ist schon über die Begrenzungssteine gefahren und hat sich dort seine Reifen beschädigt“, berichtet Anwohner Ralf Wiedemann, vor dessen Grundstück die Verkehrsverengung angelegt wurde.

Verengung sollte Geschwindigkeit reduzieren

So hatten sich die Bewohner von Weiler das allerdings nicht vorgestellt. Als das zuständige Landratsamt Konstanz die Kreisstraße zwischen Weiler und Gaienhofen im Jahr 2018 saniert hat, wurde die Verengung gleich mit angelegt. Damit sollte insbesondere die Geschwindigkeit der in den Ort einfahrenden Fahrzeuge abgebremst werden.

Nach Ansicht vieler Bürger und auch Bürgermeister Patrick Krauss ist das nicht ideal gelungen: „Ich bin prinzipiell froh darüber, dass etwas gemacht wurde. Aber im Nachhinein sind wir nicht sehr glücklich damit“, sagte Krauss jetzt auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Fahrzeuge sind immer noch genau gleich schnell

Denn offenbar ist die beidseitige Verengung der Fahrbahn von rund sechs Metern auf etwa fünf Meter nicht dazu angetan, die Fahrzeuge entsprechend abzubremsen. Weil man rund 500 Meter weit schauen kann, fahren die Autos weiterhin zügig in den Ort ein.

Doch damit nicht genug. Der künstliche Engpass sorgt oftmals noch für gefährliche Begegnungssituationen, wenn zwei Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen aufeinandertreffen. Die kommen nämlich nicht ohne weiteres schadlos aneinander vorbei. Sobald hier zwei Fahrzeuglenker aufeinandertreffen, die beide für sich das Vorfahrtsrecht reklamieren, wird es sehr eng.

Messgerät hat mehr Effekt auf Autofahrer gehabt

Wesentlich mehr zur Geschwindigkeitsreduzierung hat hingegen das Aufstellen eines vorübergehenden Geschwindigkeitsmessung durch die Gemeinde Moos gesorgt. „Vielen ist gar nicht bewusst, wie schnell sie fahren“, erklärt Patrick Krauss. Er hätte an dieser Stelle „lieber eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger“ gesehen, wie er sagt.