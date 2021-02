von Gerald Jarausch

Während es Privatpersonen mittlerweile untersagt ist, den privaten Garten in einen sogenannten Schottergarten umzuwandeln, hat die Stadt Radolfzell damit offenbar keine Probleme. In Leserbriefen haben sich mehrere SÜDKURIER-Leser in den vergangenen Tagen darüber beschwert, dass im Außenbereich des Friedrich-Hecker-Gymnasiums ganze Flächen mit Kies verfüllt wurden. Stadt und Schule haben auf Nachfrage zumindest einige Aspekte dieses Handelns erklärt.

So weist die Pressestelle der Stadt Radolfzell darauf hin, dass es sich um eine mit der Schule abgestimmte Maßnahme innerhalb des Hygienekonzepts handele, „um den Zugang zu den Klassenräumen sicher zu gestalten“. Sie stehe im Zusammenhang mit den aktuellen Vorschriften, die an der Schule wegen der Pandemie nötig geworden waren.

Umstritten: Schotterfläche am FHG. | Bild: Jarausch, Gerald

„Zur Durchsetzung des Hygienekonzeptes musste der Zugang für die Schüler über Nebeneingänge organisiert werden. Das hatte zur Folge, dass bei nasser Witterung der Schmutzeintrag in die Klassenräume extrem hoch war und deshalb Beschädigungen des Bodens befürchtet wurden.“

Nach Corona soll es wieder anders aussehen

Eine Schädigung des Bodens durch das Auftragen einer mehrere Zentimeter dicken Schotterschicht scheint indes nicht gegeben. „Aufgrund positiver Erfahrungen mit Schotterrasen an anderen Stellen sollte dieser auch hier aufgebracht werden“, heißt es weiter in der Presseantwort des Rathauses an den SÜDKURIER.

Immerhin soll die wenig ansehnliche und wohl kaum naturförderliche Maßnahme nicht dauerhaft sein. „Der aktuell vorhandene Schotter wird – sobald die Witterung es zulässt – noch zu Schotterrasen verarbeitet. Insgesamt handelt es sich um eine temporäre Lösung. Sobald diese Zugänge nicht mehr benötigt werden, wird der überschüssige Schotter wieder entfernt und an anderer Stelle verwendet werden“, so die Antwort auf die Frage nach den Zeitrahmen der Maßnahme. Über die anfallenden Kosten der Kiesschüttung gibt die Antwort der Presseabteilung leider keine Auskunft.