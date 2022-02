Radolfzell vor 3 Stunden Steinwürfe gegen eine Glasscheibe Ein noch unbekannter Täter hat am Wochenende eine Glastür eines Bekleidungsgeschäftes beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa