Die Stahringer können sich freuen: Nach vier Jahren Pause findet am Wochenende vom 9. und 10. September wieder das Stahringer Dorffest rund um den Dorfplatz statt. Das schreibt die Stahringer Ortsverwaltung in einer Pressemitteilung.

Eingeläutet wird das Fest demnach am Samstagabend, 9. September, um 18 Uhr mit einem gemütlichen Hock an der Weinbar im Zelt. Am darauffolgenden Sonntag beginnt das Dorffest um 11 Uhr. Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Espasingen und am Nachmittag unterhält der Musikverein Stahringen.

Für Kinder werden verschiedene Spiele angeboten. Zudem findet laut Mitteilung ein Bücher- und Kinderflohmarkt statt. Im Kastaniengarten des „Pizza Löwen“ können Kinder Flohmarktsachen anbieten. Zu sehen gibt es für die Kinder auch etwas. Denn die Stahringer Feuerwehr wird ihr Feuerwehrauto ausstellen und ebenfalls Spiele anbieten, so die Mitteilung. Das Freihofmuseum präsentiert wieder nostalgische Geräte, und die Traktorfreunde stellen einige ihrer Traktoren aus.

Organisiert wird das Fest laut Mitteilung von Stahringer Vereinen, Grundschule und Kindergarten, der Kirchengemeinde sowie dem Ortschaftsrat. Die Ortsverwaltung bittet Anwohner des Dorffest-Bereiches (Straße Zum Böhlerberg vom Burgtalbrunnen bis Bahnübergang und die Straße Am Bahnhof von der Einmündung St.-Zeno-Straße bis Mosterei), ihre Fahrzeuge außerhalb zu parken. Der Bereich zwischen der St.-Zeno-Straße und der Straße Zum Böhlerberg sei bereits ab Samstagnachmittag 13 Uhr gesperrt. Die Straße Zum Böhlerberg ab Sonntagmorgen, 7 Uhr. Für die Anwohner der St.-Zeno-Straße werde die Zufahrt zur Hauptstraße hin geöffnet.