von Petra Reichle

Das hohe Verkehrsaufkommen, der Zustand der Straßen, fehlende Kindergartenplätze, aber auch Kritik an der vermeintlich fehlenden Effizienz seitens der Stadtverwaltung – an Themen für eine angeregte Diskussion mit OB Martin Staab mangelte es den Stahringern beim OB-Stammtisch nicht. Bei aller Kritik gab es aber auch Lob: „Der Dorfplatz bringt dem Dorf unglaublich viel“, erklärte Olav Kromrey, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins.

Dringenden Handlungsbedarf gibt es laut Dietmar Senger beim Zebrastreifen an der Hauptstraße: „Ich möchte Sie bitten zu prüfen, ob hier durch eine Ampel Abhilfe geschaffen werden kann“. Fast täglich könne er als Anwohner beobachten, wie Kinder am Zebrastreifen stehen und von Autofahrern ignoriert werden. Die Problematik sei nicht neu und sei bereits beim Stammtisch vor vier Jahren vorgebracht worden. Seither habe sich die Situation durch erhöhtes Verkehrsaufkommen verschärft. „Das Thema nehmen wir mit“, versprach Martin Staab. Neben der Prüfung, ob eine Ampel installiert werden könne, soll zusätzlich ein mobiles Blitzgerät für Entschärfung sorgen.

Viel Kritik an langwierigen Planungsprozessen

Kritik an vermeintlich überhöhten Kosten und langwierigen Planungsprozessen bei Großprojekten zog sich wie ein roter Faden durch die Diskussion, schließlich fehle das Geld an allen Ecken und Enden, etwa um dringend notwendige Sanierungen beispielsweise an der Homburg Straße oder der Halle durchzuführen. Umso größer das Unverständnis in Hinblick auf die vom Gemeinderat genehmigte Zwölf-Millionen-Investition für die Sporthalle in Markelfingen, aber auch für andere, seit Jahren in der Planung stehenden Projekte, wie das Gewerbegebiet Blurado. „Es geht zu langsam, es kommt kein Geld rein“, bemängelte Ortschaftsrat Armin Jerg.

Kritik sei durchaus berechtigt, aber es gäbe demokratische Prozesse wie die Ausschreibungspflicht, an die es sich zu halten gäbe, so Martin Staab. Zudem gäbe es auch Projekte wie das Radolfzeller Seebad, die sehr effizient geplant und umgesetzt wurden.