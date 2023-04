Anna-Lena Forster brachte es beim Willkommensfest im Torkel des Stahringer Rathauses auf den Punkt: „Das wird ja hier zur Tradition, echt sensationell“, sagte de Para-Skirennläuferin – und wurde tatsächlich bereits schon zum fünften Mal in ihrem Heimatort nach einem erfolgreichen Saisonabschluss von der Bevölkerung empfangen. Das mag zum einen an der großen Feierlaune der Stahringer liegen, aber noch viel mehr an den herausragenden Erfolgen in der mittlerweile zehnjährigen Karriere der Ausnahmesportlerin.

Die Ausnahmesportlerin Seit zehn Jahren tritt die Monoski-Alpin-Rennläuferin Anna-Lena Forster bei Weltcup-Rennen, Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen an und hat mittlerweile viele Siege gefeiert. Zu ihren größten Erfolgen zählen ihre neun paralympische Medaillen und 17 Medaillen bei Weltmeisterschaften. Auch im Weltcup feiert die Ausnahmesportlerin große Erfolge und konnte zuletzt im März 2023 den Sieg im Gesamtweltcup feiern. Im vergangenen November wurde Anna-Lena Forster zur deutschen Parasportlerin des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Viel Unterstützung aus dem Ort

Willkommen geheißen wurde am Rathaus von einem Riesenbanner ihres Fanclubs. Mit einem solchen war eine zehnköpfige Abordnung aus Stahringen bereits bei ihrem krönenden Saisonabschluss im italienischen Cortina d‘Ampezzo angereist.

Radolfzell-Stahringen Ersatzlösung für Stahringer Ortsteilbibliothek: Umzug ins Rathaus sorgt für Diskussionen im Rat Das könnte Sie auch interessieren

„Du hattest auch im vergangenen Winter eine überaus erfolgreiche Saison, unter anderem konntest du fünf Medaillen bei den Weltmeisterschaften in Spanien gewinnen“, sagte Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann in seiner Begrüßungsrede. Für ihn und den Fanclub sei jedoch eben der Saisonabschluss in Cortina d‘Ampezzo der absolute Höhepunkt gewesen. „Dank unserer Unterstützung konntest du gewinnen“, scherzte Aichelmann.

Anna-Lena Forster wurde in diesem Frühjahr nicht nur mit drei Glaskugeln für die Weltcup-Siege in der Abfahrt, dem Super-G und Slalom ausgezeichnet, sondern mit der ganz großen Kugel für den Gewinn des Gesamt-Weltcups.

Für den Stahringer Nachwuchs ist Anna-Lena Forster ein großes Vorbild. Beim Willkommensfest konnte der Nachwuchs einige Medaillen und Pokale bewundern. Hier ist Anna-Lena Forster mit Paul Muffler, Leo Senger, Jonas und Ida Muffler sowie Emma und Hanna Schmid. zu sehen. | Bild: Petra Reichle

„Dieses Jahr habe ich wirklich nicht mit einem so tollen Empfang gerechnet, herzlichen Dank an den Ortschaftsrat und den Musikverein“, zeigte sich Anna-Lena Forster erfreut über die Unterstützung aus ihrem Heimatort.

Sie hatte sich beim Willkommensfest auf viele Gespräche gefreut. Dabei fühlten ihr auch ihre kleinsten Fans auf den Zahn. Der siebenjährige Ida und Hanna sowie die zehnjährige Emma verriet die Sportlerin so unter anderem, dass ihr am Skifahren besonders die Schnelligkeit gefalle und dass sie durch den Sport viel reisen könne.

Die nächsten Weltmeisterschaften im Blick

Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss in Cortina d‘Ampezzo gönnt sich Anna-Lena Forster aktuell eine zweiwöchige Pause. Bereits Ende April geht es dann aber für zwei Wochen zum Training auf einen Gletscher. „Ansonsten steht in den kommenden Monaten vor allem das Fitness- und Ausdauertraining an meinem Trainingsstützpunkt in Freiburg auf dem Programm, bevor dann im September schon die neue Weltcup-Saison losgeht“, erzählt die Sportlerin.

Stahringen Bilder vom Willkommensfest für die Para-Ski-Rennläuferin Anna-Lena Forster im Stahringer Rathaus Das könnte Sie auch interessieren

Ihre nächsten großen Karriereziele hat sie bereits fest im Blick. Im Jahr 2025 werden die nächsten Paraski-Weltmeisterschaften stattfinden, der Austragungsort steht noch nicht fest. Nicht nur für Anna-Lena Forster, sondern auch für ihren Fanclub und, wenn es nach Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann geht, die gesamte Bevölkerung, soll es dann im März 2026 gemeinsam zu den paralympischen Winterspielen nach Cortina d‘Ampezzo gehen.