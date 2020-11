von Gerald Jarausch

Die Stadtwerke Radolfzell haben sich für die Zukunft viel vorgenommen. Dies erläuterte Geschäftsführer Andreas Reinhardt während eines Gesprächs zur energiewirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Die Stadtwerke wollen sich in Zukunft mehr auf die Region und die Energiegewinnung innerhalb dieser konzentrieren.

Ein umfassendes Mobilitätskonzept

Neben der Bereitstellung von Strom und Gas betreibt das Unternehmen mittlerweile ein großes Blockheizkraftwerk in Möggingen und die Solaranlage in Liggeringen. Als Betreiber des Radolfzeller Stadtbusses verfolgen die Stadtwerke zudem ein umfassendes Mobilitätskonzept. Das beinhaltet auch das Angebot einer Elektro-Auto-Flotte, die jeder Bürger nutzen kann. Rund 400 Personen hätten zuletzt die mittlerweile sechs Fahrzeuge unter dem Namen „Seefahrer“ genutzt.

Noch mehr Ladepunkte in der Region

Damit die Fahrzeuge auch entsprechend geladen werden können, haben die Stadtwerke Radolfzell im Bereich von Allensbach bis auf die Höri rund 30 Ladepunkte aufgebaut. In Zukunft sollen es noch viel mehr werden, erklärte Andreas Reinhardt. Andreas Reinhardt rechnet mit mindestens 5000 neuen E-Fahrzeugen in Radolfzell innerhalb der nächsten zehn Jahre.

Das Unternehmen Bei den Stadtwerken Radolfzell arbeiten zurzeit rund 100 Menschen, es hat 13 Auszubildende. Der Platz am Standort Untertorstraße reicht dafür schon lange nicht mehr aus. Deshalb möchten die Stadtwerke ihren Sitz an die Herrenlandstraße zum eigenen Betriebshof verlegen. Ein Neubau ist ab dem Jahr 2024 vorgesehen. Zuvor soll das Areal am Untertorplatz verkauft werden. (ja)

Beratung für Privatleute

Die Stadtwerke bieten Beratung zum Einsatz von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern an. Ein neues Produkt bietet Ökostrom, der im Umkreis von 50 Kilometern von Radolfzell produziert wird. Durch regionale Kooperationspartner, die mit Sonne und Wind Strom produzieren , sollen ab dem kommenden Jahr besonders umweltorientierte Kunden angesprochen werden. Die Bindung an den lokalen Versorger vor Ort hat aus seiner Sicht zudem einen Mehrwert für die Menschen: „Wir sind nicht die Billigstromer. Aber dafür unterstützen wir unter anderem die Vereine durch unsere minimal höheren Preise“, erklärt er das Prinzip. Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes komme das Unternehmen nicht hinterher.

Unternehmen liegt im Plus

Mit rund 2000 Anschlüssen in Radolfzell versorgen die Stadtwerke rund 15 Prozent der Radolfzeller Bevölkerung mit Internet und Telefon. „Wir sind über die Verlustzone hinweg“, sagt der Geschäftsführer.