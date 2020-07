von Georg Lange

Jedes Radolfzeller Kind von der dritten bis zur sechsten Klasse kann ab sofort mitmachen: „Heiß aufs Lesen“ heißt der Sommer-Lese-Spaß mit dem Freundeskreis der Stadtbibliothek und mit 300 brandneuen Büchern für Kinder. Diese können aus topaktuellen und attraktiven Büchern ihren Sommer-Lese-Spaß wählen und zwei Bücher gleichzeitig für einen Zeitraum von drei Wochen ausleihen.

Nach dem Lesen füllen sie eine Art Log-Buch aus, in dem sie ihre Eindrücke dokumentieren. Jedes Kind, das ein Buch gelesen hat, erhält ein Los für die Lostrommel und hat eine Chance auf einen Gewinn. Bis zu fünf Lose können Kinder zusammengetragen. Das Regierungspräsidium Freiburg verlost als Kooperationspartner weitere Sonderpreise. Ebenso winkt ein toller Nachmittag mit einem Vorlesetheater.

Anmelden kann man sich auch online

Sollten sich Familien während der Corona-Pandemie Sorgen über eine mögliche Infektion machen, so bietet die Stadtbibliothek auch einen Online-Service an, bei dem Eltern und Kinder sich anmelden und das Logbuch ausfüllen können. Man könne Bücher aus dem Online-Bestand herunterladen oder sich ein Paket an Büchern von der Stadtbibliothek zusammenstellen lassen und dieses mit kürzestem Aufenthalt in der Verbuchung abholen, erklärt die Leiterin der Stadtbibliothek, Petra Wucherer.

Video: Stadtbibliothek Radolfzell

Fördermitglied Beatrix Müller war über viele Jahre an einer Radolfzeller Schule Deutschlehrerin und initiierte das Projekt in der Stadtbibliothek bereits im vergangenen Jahr. Weit über 100 Kinder hätten an der Sommerleseaktion begeistert teilgenommen. Der Tombola-Gewinn war dabei weniger die Motivation für den Sommer-Lese-Spaß, erinnert sich Müller: „Es war das Lesen selbst.“ Sie vermutet, dass in diesem Sommer weniger Kinder in den Urlaub fahren könnten. Bereits jetzt sei sie gespannt, wie der Lese-Club angenommen wird.

Kinder erzählen gerne von ihren Leseerfahrungen

Jeden Freitag können Kinder zudem ihre Erlebnisse aus den Büchern in einer Art Sprechstunde mit dem Freundeskreis Stadtbibliothek teilen. Oft haben Kinder niemand zu Hause, der ihnen zuhört, zeigte die Erfahrung. Es sei bereits vergangenes Jahr spannend gewesen, wie die Kinder ihre Buch-Erfahrungen aufgeschrieben und über die gelesenen Bücher erzählen wollten, erinnert sich Beatrix Müller.

Ein Vater zeigte sich begeistert, dass sich sein Sohn während der letzten Sommer-Aktion von einem Lesemuffel zur Leseratte entwickelte. Er könne der Aktion nicht genug danken, erinnert sich der Freundeskreis. Zufälligerweise gewann dieses Kind zusätzlich einen der begehrten Preise.

Bibliothek als zentrale Begegnungsstätte

„Die Stadtbibliothek ist in dieser Stadt von Bedeutung. Nicht nur wegen der Ausleihe von Medien, sondern auch als zentrale Begegnungsstätte von Bürgern in Marktplatznähe“, erläutert der Vorsitzende des Freundeskreises Stadtbibliothek, Johann Gleich. Sie sei eine Plattform für Informationen, eine Anlaufstelle für Recherchen und ein Arbeitsplatz für Schüler.

Der Professor für Soziologie kennt die Bedeutung von Bibliotheken in der Sozialisation junger Menschen: Wenn in der Schule bereits die Bibliothek als etwas Wichtiges vermittelt werde, so bleibe man auch später mit dieser Institution verbunden. Der Freundeskreis möchte als Förderverein die Bibliothek ins Bewusstsein rücken, sie mit Aktionen in Erinnerung holen und mit Förderungen verhindern, dass sie selbst zu einem Antiquariat werden könnte.

Statt einer Abschlussparty gibt es ein Vorlesetheater Als Ersatz für eine Abschlussparty verlost die Stadtbibliothek bei der Anmeldung für den Sommer-Lese-Club für die ersten 50 Kinder das Vorlesetheater „Rico, Oscar und der Tieferschatten“. Die Junge Bühne des Württembergischen Landestheaters Esslingen tritt am Samstag, 12. September, um 15 Uhr im kleinen Saal des Milchwerks auf. Zusätzliche Preise für den Sommer-Lese-Club werden ausgeliefert. Die Sprechstunden für den Erfahrungsaustausch sind freitags von 16 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek.

Der Sommer-Lese-Club „Heiß aufs Lesen“ ist ein landesweites Projekt, an dem 35 Bibliotheken teilnehmen. Die Erika und Werner Messmer-Stiftung sowie die Sparkasse Hegau-Bodensee leisteten eine Anschubfinanzierung für den Freundeskreis, um das Projekt in die Wege zu leiten.