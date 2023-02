Im Herbst ist es nach vier Jahren wieder soweit: In der Villa Bosch wird vom 1. September bis zum 12. November Radolfzeller Kunst präsentiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich um die Fortsetzung der Ausstellungsidee „Radolfzeller Künstler“, die schon 2016 und 2019 umgesetzt wurde. In diesem Jahr bekommen laut der Ankündigung bis zu zwölf Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, ihre Kunstwerke in den zwei Stockwerken der Villa Bosch zu zeigen. Dafür hat nun die Bewerbungszeit begonnen.

Wer an der Ausstellung teilnehmen möchte und seinen Lebensmittelpunkt in Radolfzell und den Ortsteilen hat oder eine besondere Verbindung zu Radolfzell hat, kann sich noch bis zum 23. April beim Kulturbüro in Radolfzell bewerben. Vertreten sein sollen verschiedene Kunstgenres in Form von Malerei, Grafik, Plastik, Installationen, Digitalem sowie Fotografie.

Die Auswahl der teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen wird im Anschluss von einer unabhängigen Jury getroffen, erklärt die Stadtverwaltung. Für diese konnten in diesem Jahr die mit Radolfzell eng verbundene Künstlerin Fatin Rahmouni von der Kunstklitsche, die Malerin Monika Braunert aus Moos und der Kunsthistoriker, Kurator und Autor Andreas Gabelmann gewonnen werden. Die Vernissage der Ausstellung findet dann am Freitag, 1. September, in der Villa Bosch statt.

Wie es in der Ankündigung weiter heißt, ist die Idee zu der Ausstellung während der Kulturleitbildentwicklung in Radolfzell entstanden. Da mit der Stadt eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern verbunden sei, sei der Wunsch aufgekommen, dieser Kunstvielfalt eine Präsentationsmöglichkeit in der Villa Bosch zu geben. Die Ausstellung habe 2016 und 2019 einen großen Erfolg gehabt.

Bewerbungen für die Ausstellung beim Radolfzeller Kulturbüro sind über ein Online-Bewerbungsformular möglich. Dieses ist unter www.villabosch-radolfzell.de/radolfzellerkuenstler zu finden. Dort sind auch die Teilnahmebedingungen mit weiteren Informationen nachzulesen.