An den beiden Grillstellen an der Karl-Wolf-Straße sollen ab diesem Jahr rationierte Holzvorräte durch die Stadt Radolfzell bereit gestellt werden. Dafür hat sich der Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Nötig wurde das durch Probleme durch Nutzer der Grillstellen.

Holz geklaut und Bänke zerstört

Bislang stand am Bootshaus nur Grillholz gegen Bezahlung zur Verfügung und am Herzenbad ist gar kein Holz vorhanden. Laut der Verwaltung führte dieser Mangel an Holz in der Vergangenheit aber zu Problemen: So hätten der Kanuclub und ein Sprecher der Kleingartenanlage berichtet, dass auf ihre Gelände eingedrungen werde, um Holz zu beschaffen.

Radolfzell Radolfzell tilgt endgültig Kriegsverbrecher Paul von Lettow-Vorbeck von der Straßenkarte Das könnte Sie auch interessieren

Wie Bürgermeisterin Monika Laule in der Sitzung berichtete, habe der Kanuclub zudem mitgeteilt, dass immer wieder Bänke beschädigt werden, um deren Holz zum Verbrennen zu nutzen. Die mobile Jugendarbeit sei schon mehrfach vor Ort gewesen, um dem entgegen zu wirken, allerdings könne sie auch nicht dauerhaft dort im Einsatz sein und auch keine Sanktionen gegen die Täter verhängen.

„Bitte nicht kapitulieren“

Bei der Bereitstellung des Holzes handelt es sich um einen Versuch, die Probleme zu lösen, ohne die Grillstellen gleich ganz schließen zu müssen. Allerdings machte Monika Laule klar: Im schlimmsten Fall – also wenn auch die Lieferung von Holz nichts ändert – müssen die Grillstellen verlegt oder ganz aufgelöst werden, „was wir aber nicht wollen“. Auch Stadtrat Christof Stadler sprach sich dagegen aus, angesichts des Vandalismus ganz aufzugeben: „Bitte nicht kapitulieren.“

Radolfzell Der siebenjährige Moritz hat ein großes Gespür für Glück Das könnte Sie auch interessieren

Thilo Sindlinger (FGL) meldete Bedenken an, dass öffentlich gelagertes Holz an den Grillplätzen geklaut werden könnte. Auch Stefan Neumeier (CDU) befürchtete, dass es dazu kommen könnte. Darum schlug er vor, das Holz versteckt zu lagern und immer nur portionsweise direkt an den Plätzen zur Verfügung zu stellen. Monika Laule erklärte, es werde nicht viel Holz angeliefert: „Ein Diebstahl lohnt sich nicht, das Holz reicht zum Verbrauch innerhalb von ein paar Tagen.“

Totholz als Ergänzung vorgeschlagen

Paula Kempter vom Jugendgemeinderat schlug der Stadt vor, doch auch billiges Totholz zur Verfügung zu stellen. Das könne helfen, wenn gerade bei Kälte der Holzverbrauch sehr groß sei. Bei der Grillstelle im Altbohl-Wald hatte der Jugendgemeinderat auch schon eine solche Lösung vorgeschlagen.

Radolfzell Mehr Sonnenenergie für Radolfzell: Ausschuss stimmt für neuen Solarpark Das könnte Sie auch interessieren

Das Gremium beschloss bei einer Gegenstimme die befristete Bereitstellung des Holzes. Vorerst soll laut dem Plan der Verwaltung von April/Mai bis Ende Oktober das Holz zur Verfügung gestellt werden, danach soll eine Auswertung und Kostenanalyse der Aktion erfolgen. Parallel soll mit dem Jugendgemeinderat auch überlegt werden, wie etwa durch den gemeinsamen Bau der Holzlager ein respektvoller Umfang mit den Grillstellen und den Nachbarn herbeigeführt werden kann.