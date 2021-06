von Marina Kupferschmid

In der Kernstadt und in den Ortsteilen gibt es 87 Spielflächen, darunter 38 reine Spielplätze. Während in den vergangenen Jahren etliche neue Spielplätze mit Vorzeigecharakter entstanden sind, gibt es auch viele Anlagen, die veraltet wirken.

Nicht zuletzt, weil attraktive und gut ausgestattete Spiel- und Bewegungsräume ein wichtiger Standortfaktor für Familien sind, hat die Stadtverwaltung ein Spielflächenkonzept mit Bestandsaufnahme aller Anlagen erarbeitet. Es zeigt, wo dringend Handlungsbedarf besteht.

Hier ist die Sanierung besonders nötig

Vier Spielplätze in Radolfzell sowie die Spielplätze am Böhringer See und im Buchenseebad Güttingen sind mit Priorität Hoch eingestuft und sollen vorrangig „entsprechend der Haushaltslage“ saniert werden.

Radolfzell/Höri Wie sich die Corona-Krise auf die Unfallzahlen in Radolfzell und auf der Höri auswirkt Das könnte Sie auch interessieren

Für den nächsten Schritt sind 13 Spielplätze mit mittlerer Priorität in der Kernstadt, in Markelfingen, Böhringen und Stahringen gelistet.

Die Plätze mit mittlerer Priorität Wenn die Spielplätze mit dringendem Handlungsbedarf erneuert, beziehungsweise modernisiert sind, kommen die Plätze mit mittlerer Priorität an die Reihe. In der Kernstadt: Spielplatz neben dem Bahnhof in der Karl-Wolf-Straße, die Spielplätze Am Graben, in der Moengalstraße, am Mögginger Steig, in der Schlesierstraße, in der Steinstraße, in der Strandbadstraße und am Höllturm. In Markelfingen: Spielplatz Rosenstraße. In Böhringen: Spielplätze im Aachweg, am Rathaus, Bei der Bachbruck. In Stahringen: Spielplatz Bodmaner Straße.

Die Verwaltung hat den Ortschaftsräten ihr Spielflächenkonzept vorgestellt, um vor der im Juli vorgesehenen Präsentation im Planungsausschuss Anregungen aufzunehmen und den Ortsteilen die Anmeldung entsprechender Haushaltsmittel bis 2025 zu ermöglichen.

Wie Philipp Feldschmid von der Abteilung Landschaft und Gewässer erläuterte, wurden für die Priorisierung Größe der Spielplätze, Einzugsradius, Zahl und Alter der Kinder im Gebiet, Zustand und Spielwert betrachtet.

Ausstattung ist oft nicht bedarfsgerecht

Hohe Priorität haben beispielsweise Spielplätze wie die Anlage in der Hebelstraße mit einer kleinen Fläche, Einzugsgebiet für 150 Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren und schlechter oder nicht bedarfsgerechter Ausstattung.

Letzteres gilt auch für die Spielplätze in der Amriswiler Straße, im Dammweg und in der Praxedisstraße, die wie der Spielplatz in der Hebelstraße vollständig erneuert werden sollen.

Radolfzell Nostalgie-Kino öffnet den Vorhang Das könnte Sie auch interessieren

Für die Bäder-Spielplätze in Güttingen und Böhringen hingegen sind für mehr Aufenthaltsqualität der Austausch von Spielgeräten und zusätzliche Geräte vorgesehen.

Unabhängig vom Konzept der Verwaltung hat die Böhringer FDP die neun Spielplätze im Ort unter die Lupe genommen und kam zum gleichen Ergebnis.

Viele Wünsche für den Platz am Böhringer See

Höchste Priorität hat auch für sie der Spielplatz am Böhringer See. Dort wünscht man sich neben Trittsicherungen an der Rutsche eine Federwippe für Kleinkinder, ein Spielhaus über dem Sandkasten, Sitzgelegenheiten für Eltern, eine Tischtennisplatte oder ein Volleyball-Feld.

Radolfzell Qigong am Morgen: Heilpraktiker Hanno Kilian initiierte vor 20 Jahren ein Projekt für Körper und Geist Das könnte Sie auch interessieren

Allen anderen Spielplätzen wurde im Großen und Ganzen ein guter Zustand bescheinigt, als vorbildhaft ausgestattet die Spielplätze in der Friedensstraße, an der Schule und im Neubaugebiet Hübschäcker bezeichnet.

Mit dem neuen Baugebiet Nezfeldwies südlich der Singener Straße soll ein weiterer Spielplatz in Böhringen entstehen.