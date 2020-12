Um die Kapazitäten der Krankenhäuser und insbesondere der Notfallambulanzen durch Silvester-typische Verletzungen nicht weiter zu belasten und das Corona-Ansteckungsrisiko durch Menschenansammlungen zu vermeiden, hat die Landesregierung von Baden-Württemberg in der Corona-Verordnung das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände im öffentlichen Raum verboten. Dies schreibt die Stadtverwaltung von Radolfzell in einer Pressemitteilung.

Somit sei davon auszugehen, dass die Menschen ihr Silvesterfeuerwerk ausschließlich auf privaten Flächen zünden. Insbesondere in der eng bebauten, historischen Altstadt von Radolfzell mit vielen brandempfindlichen Gebäuden erhöhe sich dadurch die Brandgefahr ungemein.

Verbotszone in der Altstadt

Zum Schutz der historischen Altstadt hat die Stadt daher per Allgemeinverfügung das Abschießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Klasse II – wie zum Beispiel Raketen, Schwärmer, Knallkörper und Batterien – auch am 31. Dezember und 1. Januar dort gänzlich untersagt.

Die Radolfzeller Feuerwerk- und Böller-Verbotszone befindet sich innerhalb der Grenzen Bismarckstraße, Schützenstraße und Teggingerstraße im Norden, Brühlstraße, Untertorstraße und Forsteistraße im Osten, Friedrich-Werber-Straße (inklusive der Parkplätze ehemalige Güterhalle und ehemaliges Parkdeck), Bahnhofsplatz mit Zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) und Kapuzinerweg im Süden und Klostergasse, Scheffelstraße, Luisenplatz, Fürstenbergstraße einschließlich der jeweiligen Straßenfläche. Grundsätzlich müssen in diesem Jahr an und vor Silvester und an Neujahr folgende Bestimmungen und Regeln beachtet werden: