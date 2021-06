von Natalie Reiser

Viele berufstätige Eltern benötigen eine Betreuung ihrer schulpflichtigen Kinder, die über die reguläre Schulzeit hinausgeht. Die Stadt Radolfzell bietet diesen Familien die sogenannte Kinderzeit an, eine Betreuung in Grundschulen vor und nach dem Unterricht sowie eine Betreuung während der Ferien.

Die Ferienbetreuung an der Tegginger Schule findet unter Vorbehalt der Corona-Verordnung in den gesamten Ferien statt. Gebucht werden können einzelne Wochen. Die Betreuungszeit von 8 bis 14 Uhr sei sichergestellt, berichtete Anette Hemmie, Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung, im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sicherheit.

Anmeldungen im Vorfeld für bessere Planung

Werden mehr als zehn Kinder angemeldet, dann gebe es auch eine Betreuung von 8 bis 17 Uhr. Die Anmeldefrist endet am 16. Juli. Inhabern der Zeller Karte wird eine Ermäßigung von 50 Prozent gewährt. Dass die Anmeldung 14 Tage vor den Ferien stattfinden muss, wurde von einigen Eltern zunächst kritisiert, erklärte Hemmie. Doch mittlerweile werde diese Regelung gut angenommen. Ein Vorteil sei, dass Familien und die Stadt so besser planen könnten.

Zudem zog Hemmie Bilanz in punkto Kinderzeit. An allen Radolfzeller Grundschulen wird eine Betreuung der Kinder vor der Schule ab 7.30 Uhr angeboten sowie an den meisten Schulen nach dem Unterricht bis 16 Uhr (in Böhringen, Liggeringen und Stahringen nur bis 14 Uhr).

Gebucht werden muss die Kinderzeit bereits vor Beginn des Schuljahres. Als Stichtag war der 1. Juli vorgesehen. Antje Groll, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Schulen, wies darauf hin, dass, außer auf der städtischen Internetseite, die in wenigen Tagen ablaufende Anmeldefrist nicht bekannt gemacht wurde. Außerdem stehe kein Online-Formular zur Verfügung. Formulare sind in der Kinderzeit der Ratoldus Gemeinschaftsschule erhältlich.

Nun aber berichtete Brigitte Reichmann, Leiterin der Abteilung Schulen und Sport, auf Anfrage, das Anmeldeformular werde im Laufe der nächsten Woche online gestellt. Die Anmeldefrist sei bis zum 15. Juli verlängert worden, um Eltern, denen die nötigen Informationen nicht bekannt waren, nicht zu benachteiligen.

Sobald fünf Kinder für eine Betreuung von 16 bis 18 Uhr angemeldet werden, soll diese an der Ratoldus Gemeinschaftsschule und der Tegginger Schule stattfinden. Auch die Ausschussmitglieder Jürgen Keck (FDP) und Zekine Özdemir (FGL) baten die Abteilung Kinderbetreuung, ihre Kommunikation den Eltern gegenüber zu verbessern und weitere Medien zu nutzen.

Anette Hemmie erwiderte, Corona habe keine langfristigen Planungen zugelassen. Sie sagte aber zu, dass künftig weitere Nachrichtenkanäle genutzt und unter anderem einen Newsletter angeboten werden sollen.

Anette Hemmie wird das Rathaus in Kürze verlassen und in den Ruhestand eintreten. Kinderzeit und Ferienbetreuung liegen nun im Verantwortungsbereich von Brigitte Reichmann.