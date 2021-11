Für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren soll am Radolfzeller Bodenseeufer eine neue Freizeitmöglichkeit entstehen: Wie Wolfgang Keller, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik berichtete, soll dort schon bald ein sogenannter „Kids Bike Loop“ entstehen – gemeint ist eine Fahrbahn für Lauf- oder Fahrräder aus Erde mit kleinen Einbauten. Standort soll das Gelände neben dem Spielplatz an der Seepromenade sein, auf dem bis 2020 die Kegelbahn des Eisenbahner-Sportvereins (ESV) zu finden war. Nachdem das dortige Gebäude abgerissen worden war, liegt die Fläche brach.

Radolfzell Stadtklimaanalyse für Radolfzell vorgestellt: Weil das Klima immer heißer wird, muss ein Ausgleich geschaffen werden Das könnte Sie auch interessieren

Vorgestellt wurden von Wolfgang Keller neben der eigentlichen Fahrbahn auch die Möglichkeiten eines bepflanzten Erdwalls sowie Bänke. Der Bike Loop solle als Interimslösung eingerichtet werden, bis es für das Gelände eine neue Nutzung gibt. Die Baukosten sollen laut Keller maximal bei 10.000 Euro liegen, pro Jahr würden für Wartung und Rasenmähen etwa 600 und 200 Euro anfallen.

Erdbauweise am günstigsten

Walter Hiller (Freie Wähler) lobte die Idee, wollte jedoch wissen, wie das Gelände geschützt werden könne. Wolfgang Keller entgegnete, man könne lediglich einen Holzlattenzaun anbringen und hoffen, dass kein Vandalismus betrieben werde. Allerdings seien auch andere Spielplätze nicht besser geschützt. Auch Jürgen Keck (FDP) fand den Kids Bike Loop gut, fragte aber, ob es günstiger oder besser machbar sei, wenn für die Fahrbahn bereits fertige Elemente genutzt werden. Dazu soll es aber nicht kommen: Wie Moritz Schade, Pressesprecher der Stadt Radolfzell, auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, wäre der Kauf oder die Ausleihe der kleinsten fertigen mobilen Anlage bereits deutlich teurer als eine Realisierung der Fahrbahn in Erdbauweise.

Radolfzell Jede Hilfe kam zu spät: 81-jährige Frau stirbt bei einem Wohnungsbrand in Güttingen Das könnte Sie auch interessieren

Auf die ersten Runden auf dem neuen Bike Loop sollen Kinder nicht mehr lange warten müssen. „Der Kids Bike Loop wird voraussichtlich Ende November mit den Technischen Betrieben Radolfzell umgesetzt“, schreibt Moritz Schade.