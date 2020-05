Aufgrund der Landesverordnung bleiben die Bäder in Radolfzell weiter geschlossen. Die Entscheidung der Landesregierung, wann und unter welchen Maßgaben Bäder geöffnet werden können, wird Anfang Juni erwartet. Ein Badebetrieb wird in der Saison 2020 grundsätzlich nur mit Einschränkungen möglich sein, um das Risiko der Virusübertragung zu reduzieren.

Oberbürgermeister Martin Staab betont in einer Mitteilung der Stadt, dass diese zwar keinen Spielraum bei der Bäder-Öffnung habe, aber den Bürgern einen Aufenthalt an den Seen ermöglichen wolle.

Mindestabstand von 1,5 Meter

Das Herzenbad-Gelände ist seit fast zwei Wochen wieder geöffnet. Weitere Bereiche sind seit Donnerstag, 21. Mai, zum Sonnenbaden und Aufenthalt unter folgenden Maßgaben freigegeben: Grundsätzlich sind der Mindestabstand von 1,5 Meter, besser zwei Meter, sowie die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum einzuhalten. Dort dürfen sich Personen, die in einem Haushalt miteinander leben, mit anderen Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Wie es an den Badeseen aussieht

Am Güttinger Buchensee können Sonnenbadende Uferbereich und Liegewiese wieder nutzen. Der Kiosk sowie die Toiletten sind bereits geöffnet. Die übrigen Gemeinschaftseinrichtungen bleiben geschlossen. Der Bereich in unmittelbarer Nähe des Steges am Mindelsee in Möggingen ist wieder geöffnet. Der Steg selbst ist begehbar, der Aufenthalt nicht erlaubt, da dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Uferbereich und Liegewiese am Campingplatz in Markelfingen sind wieder insgesamt geöffnet.

Der Pächter des Bades am Böhringer See kann den Uferbereich und die Liegewiese zugänglich machen. Ein Aufenthalt auf der Liegewiese und im Uferbereich des Strandbades und des Seebades ist möglich. Die Gemeinschaftseinrichtungen müssen geschlossen bleiben.