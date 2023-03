Die Stadt Radolfzell wird in diesem Jahr von der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg gefördert. Das Land stellt 20.000 Euro für die Förderlaufzeit von einem Jahr zur Verfügung. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 5000 Euro. Dies schreibt die grüne Landtagsabgeordnete Nese Erikli in einer Pressemitteilung. Erikli erklärt, sie freue sich über die Ernennung Radolfzells zur Förderkommune 2023: „Radolfzell hat bereits Erfahrungen mit der erfolgreichen Umsetzung von Radkultur-Aktionen sammeln können. Ich bin daher überzeugt, dass das Land (...) die richtige Entscheidung getroffen hat und wir hier mit der Weiterführung der Initiative noch viele weitere Menschen erreichen können.“

In der Vergangenheit wurde bereits der Landkreis Konstanz mit einer Radkultur-Förderung bedacht, wodurch auch Aktionen der Initiative in Radolfzell stattfanden. Daraufhin bewarb sich die Stadt selbst auf die kleine Förderung in diesem Jahr. Durch die positive Rückmeldung des Landes erhält die Stadt nun Unterstützung bei der Planung und Durchführung von weiteren Aktionen rund ums Fahrradfahren. Möglich seien beispielsweise Mitmach-Kampagnen, Service-Angebote und Aktionstage, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei es, die Menschen vor Ort mit einem vielfältigen und spannenden Programm für das Radfahren zu begeistern und sie zu ermutigen, das Auto stehen zu lassen und stattdessen öfter im Alltag auf das Fahrrad umzusteigen. „Der Ausbau des Radverkehrs ist ausschlaggebend für das Gelingen der Mobilitätswende“, betont Erikli.

Radolfzell ist nicht die einzige Bodensee-Kommune, die in diesem Jahr gefördert wird. Auch die Stadt Konstanz gehört wieder zu den Förderkommunen. Bereits 2021 erhielt Konstanz den Zuschlag für das sogenannte kleine Förderpaket, welches 2022 auf das große Paket erweitert wurde. Das große Paket ist auf eine Laufzeit von zwei Jahren ausgelegt und umfasst eine finanzielle Unterstützung seitens des Lands von mindestens 50.000 Euro. Mit dieser Anschlussfinanzierung sollen die Erfolge der letzten Jahre weiter intensiviert und institutionalisiert werden. Ebenso soll die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiter gefördert werden.

Mit der seit 2012 laufenden Initiative Radkultur begleitet und unterstützt das Verkehrsministerium Kommunen dabei, eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur zu entwickeln und zu stärken. 2023 fördert das Land 14 Kommunen mit insgesamt 600.000 Euro – darunter Lahr, Rastatt, Herbolzheim, der Enzkreis, Schwetzingen und Radolfzell, welche alle das kleine Förderpaket erhalten. Backnang, Gaggenau, der Kreis Göppingen und der Zollernalbkreis kommt erstmals das große Förderpaket zu, während Aalen, Baden-Baden und Konstanz sowie der Bodenseekreis ihre Förderperiode mit dem großen Paket fortsetzen. Weitere Infos: www.radkultur-bw.de