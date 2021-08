von Gerald Jarausch

„Ich rufe auf zum Wassersport“ ertönt es aus dem Lautsprecher im Herzenbad. Veranstaltungssprecher Thomas Uhl vom Kanu-Club Radolfzell versucht mit der ironisch gemeinten Formulierung die Sportler der süddeutschen Meisterschaft im Stand-up Paddling zu motivieren. Nicht ganz einfach angesichts der eher widrigen Bedingungen, die am Wochenende herrschten.

Mit dem SUP unterm Arm auf den Kurs: Teilnehmer der süddeutschen Meisterschaften im Flachwasser SUP beim Start des Course Race. | Bild: Jarausch, Gerald

Denn die eigentlich nicht wasserscheuen Sportler aus den süddeutschen, österreichischen und schweizerischen Gefilden mussten am Samstag und Sonntag bei viel Regen und kühlen Temperaturen in den sportlichen Wettstreit gehen. Es galt die Schnellsten ihrer Sportart zu ermitteln. Und das in drei unterschiedlichen Disziplinen. Im Sprint (über 200 Meter), im Course Race (über 600 Meter) und auf der Langstrecke (über elf Kilometer).

Auf der Kurzstrecke starten die Teilnehmer auf dem Wasser und gehen gleich in Vollen. Allerdings befinden sie sich dabei rund 100 Meter vom Ufer entfernt, was die Beobachtung für Zuschauer nicht sonderlich attraktiv macht, da sie recht weit vom Geschehen entfernt sind. | Bild: Jarausch, Gerald

Auch wenn der Regen die Veranstaltung nicht wirklich verhindert hat, sorgte er für eher unschöne Rahmenbedingungen. Rund 25 der insgesamt 80 Starter waren mit ihrem ausgebauten Campingbussen nach Radolfzell gereist, um das ein hoffentlich schönes Wochenende am Bodensee zu verbringen. Abstellen durften sie ihre Gefährte im angemieteten Bereich des Herzenbades.

So mancher trat aber bereits am Samstagabend die Rückreise an, weil bereits zu diesem Zeitpunkt ein Großteil der Bekleidung durchnässt war und die Wärme des Sommers schlichtweg fehlte. So hatte ein Teilnehmer aus dem Raum Heidelberg, der mit seinem Sohn angereist war, kurzerhand beschlossen, über Nacht heimzufahren, ein warmes Bad zu nehmen, um dann am Sonntagmorgen wieder für die Langdistanz anzureisen.

Die meisten Renn-SUPs bestehen aus Carbon und haben im hinteren Drittel eine Mulde zur besseren Balance. | Bild: Jarausch, Gerald

In den verschiedenen Wettbewerben traten an den beiden Tagen von Kindern über Jugendliche bis hin zu gestandenen Erwachsenen alle in den unterschiedlichen Disziplinen an. Besonders spannend und spektakulär ging es vor allem in den Wettkämpfen zu, in denen die Teilnehmer mit einem Start vom Ufer in den Lauf gehen. Das ist schwerer als vielleicht gedacht. Die für den Sport entwickelten Boards bestehen – anders als die im Breitensport verwendeten aufblasbaren Bretter – aus Carbonfasern und besitzen im hinteren Drittel eine Mulde, in der die Sportler stehen.

Die Renn-SUPs liegen zum Start bei den süddeutschen Meisterschaften im Flachwasser SUP um Herzenbad bereit. | Bild: Jarausch, Gerald

Auf diese Weise sind die deutlich länger geschnittenen Boards besser ausbalanciert, wenn es mit viel Geschwindigkeit über das Wasser geht. Die notwendige Technik beherrschen schon Kinder. In der Kategorie Schüler, da traten sowohl Mädchen als auch Jungen an, konnte sich zum Beispiel Andri Hack aus der Nähe von Heidelberg gegen die Konkurrenz durchsetzen. Er trainiert normalerweise auf dem Neckar und darf sich ab sofort süddeutscher Meister nennen. In dem spannenden Rennen setzte er sich im Finale gegen fünf andere Qualifikanten durch.

Meisterschaft 2022 Der Kanu-Club Radolfzell nutzte die Veranstaltung am Wochenende als Generalprobe für das kommende Jahr. Dann nämlich finden die deutschen Meisterschaften im Flachwasser SUP in Radolfzell statt. Daher wurden die verschiedenen Disziplinen auch über die entsprechenden Distanzen ausgelegt. Statt der ursprünglich geplanten Langstrecke über acht Kilometer ging es deshalb über 11 Kilometer. Für diese Distanz benötigen die schnellsten Starter gerade einmal etwas mehr als eine Stunde. Weitere Informationen zu dem Wettbewerb unter www.kanu-radolfzell.de

Der Kanu-Club Radolfzell war am Wochenende mit rund 30 Helfern aus den eigenen Reihen vor Ort, um die Veranstaltung zu organisieren, wie der Vereinsvorsitzende Jürgen Schneider berichtete. Vor allem über die gute Resonanz haben sich die Verantwortlichen gefreut. Immerhin fand zeitgleich an der Nordsee eine weitere Meisterschaft statt, die potentielle Teilnehmer in den Norden gelockt hat.

Ohnehin handelt es sich bei den SUP-Sportlern um eine überschaubare Gemeinschaft, was den schönen Vorteil hat, dass sich praktisch alle aus dem deutschsprachigen Raum untereinander kennen, weil man sich oftmals auf den Wettbewerben trifft. Das wird auch im kommenden Jahr der Fall sein. Dann nämlich finden beim Kanu-Club Radolfzell die deutschen Meisterschaften im Flachwasser SUP statt.