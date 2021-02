Der Rekord von verkauften 900 Bändel vom letzten Jahr wiegt schwer auf den Schultern von Kappedeschle Philipp Weidele und Narrebolizischt Alan Poëzevara. Die Aktion Narr mit Herz, die beide betreuen, macht in der Corona-Fasnacht keine Pause, doch wird es schwer ohne Umzüge, Narrentreffen und Straßenfasnacht den Bändel an den Narr zu bringen.

Erfolg von 2020 soll wiederholt werden

Die Spendenaktion findet in diesem Jahr zum 12. Mal statt und der Erlös sollte an das Kinderhaus in Böhringen gehen. Eigentlich wollten Kappedeschle und Narrenbolizischt an diesen Erfolg anknüpfen. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 3000 Euro an den Josef-Zuber-Kindergarten in Radolfzell und den Kindergarten in Stahringen gespendet werden.

Kappedeschle Philipp Weidele hat die Narr mit Herz-Bändel parat. Diese kann man bei ihm per Mail bestellen oder in der Stadt in ausgesuchten Läden kaufen. | Bild: Corinna Preuß

Aus diesem Grund hoffen Weidele und Poëzevara, dass die Radolfzeller Narren und alle Freunde in der Region, die Bändel entweder per Mail unter narr-mit-herz@narrengar.de bestellen oder bei den Verkaufsstellen in der Stadt erwerben. Diese sind das Kaufhaus Kratt, Schuhservice Uhl und Spielwaren Swars. Nutzer der Online-Plattform Instagram können dort ebenfalls unter narr_mit_herz_radolfzell Kontakt zu den beiden aufnehmen, und die Bändel für den guten Zweck kaufen.

Radolfzell Narren machen Kinderwünsche wahr: Narr mit Herz sammelt 3000 Euro für Kindergärten Das könnte Sie auch interessieren

Und für den Fall, dass man einen der beiden zufällig in der Stadt treffen sollte, könne man auch – mit dem nötigen Abstand – direkt bei ihnen die Narr mit Herz-Bändel kaufen, so Kappedeschle Philipp Weidele. Ein Bändel hat die Stadt bereits verlassen, denn es kam eine Bestellung aus Tübingen rein, verrät er.