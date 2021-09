von Gerald Jarausch

Über drei Jahre nach dem Brand der Markolfhalle in Markelfingen hat jetzt der offizielle Spatenstich für den Neubau einer Mehrzweckhalle am gleichen Standort stattgefunden. Oberbürgermeister Martin Staab erhob zusammen mit Architekten, Vertretern von beteiligten Firmen sowie Prozessbeteiligten den Spaten zu diesem feierlichen Zweck.

„Leider hat es sehr lange gedauert“

Insbesondere Ortsvorsteher Lorenz Thum, die Markelfinger Ortschaftsräte und die Vertreter der Vereine atmen nun nach der langen Phase des Wartens auf. Denn vielen ging es bei der Planung für den Hallen-Neubau nicht schnell genug. Auch OB Martin Staab monierte die mitunter langatmigen Vorgänge: „Leider hat es sehr lange gedauert, bis die Polizei und die Versicherungen zu Potte gekommen sind“, sagte er bei seiner Ansprache vor Ort.

Doch nicht nur dort haben die Mühlen der Verwaltung langsam gemahlen. Ganze „1296 Tage nach dem Brand“ hat es gedauert, wie Ortsvorsteher Lorenz Thum vorrechnete, bis nun wieder konkret Hand an die neue Halle gelegt wird. Bis es tatsächlich soweit ist, dass die Vereine und Schüler das Gebäude nutzen können, werden noch weitere Monate ins Land ziehen. Die Eröffnung ist für Februar 2023 geplant.

Neue Halle deutlich größer

„Das öffentliche Leben in Markelfingen liegt Brach. Die Markelfinger sehnen sich nach Sport und Festen“, erklärte Lorenz Thum. Umso mehr hofft er, dass die Halle zur Fastnacht 2023 in Betrieb genommen wird. Gleiches gilt für die Vereine. Michael Jentsch, Vorsitzender des SV Markelfingen, lobte schon einmal das künftige Raumkonzept der Mehrzweckhalle.

Durch die Vergrößerung des Gebäudes zu einer Sport- und Mehrzweckhalle mit Tribüne werden künftig Sportveranstaltungen möglich, die in der alten Markholfhalle aufgrund der geringeren Größe nicht stattfinden konnten. „Dank der Mitarbeit des Arbeitskreises wurde eine sehr gute Lösung gefunden“, befand der SV-Vorsitzende. Die Gruppe, die unter anderem aus Vereinsvertretern bestand, hat viele Ideen und Wünsche für die neue Halle gesammelt.

Zwei Geschosse und eine Galerie

Die Pläne für die neue Mehrzweckhalle sehen ein an die Topographie angepasstes zweigeschossiges Gebäude vor, das bis auf 12 Meter an die Kreisstraße heranrückt. Außer den erdberührenden Bauteilen, welche aus Stahlbeton hergestellt werden, kommen natürliche Baustoffe zur Ausführung. „Es entsteht ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Holzbau in Passivhaus-ähnlicher Bauweise“, erklärte OB Martin Staab dazu.

Der Zugang zum Gebäude erfolgt von der Ortschaft her im Obergeschoss über ein lichtdurchflutetes Foyer, das neben einem Kiosk, Garderoben und WC-Anlagen auch Nebenräume für Technik beinhaltet. Durch die zwei Geschosse wird eine Galerie möglich, wodurch von der Eingangsebene aus die darunter liegende 21 mal 33 Meter große Hallenebene der Sport- und Mehrzweckhalle eingesehen werden kann.

Maximal 700 Besucher

Über eine Treppe und einen Aufzug wird das Erdgeschoss behindertengerecht erreicht. Die maximal mögliche Besucherzahl ist aus baurechtlichen Gründen auf 700 begrenzt. In dem zum Hang hin eingegrabenen Erdgeschoss sind neben der Halle, welche mittels Trennvorhang geteilt werden kann, eine Bühne, die Küche mit Nebenräumen, das Stuhllager, die Geräteräume, vier Umkleideräume mit dazugehörigen Dusch- und WC-Räumen sowie die der Mehrzwecknutzung eigens zugeordneten WC-Räume untergebracht.

Es besteht die Möglichkeit, den angrenzenden Bolzplatz von der Halle aus zu erreichen. Ein Vordach bietet einen überdachten Eingangsbereich. Auf dem Dach wird einen Photovoltaik-Anlage installiert.