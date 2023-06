In den Sommerferien etwas erleben: Freunde treffen, Neues lernen, Erfahrungen sammeln oder einfach mal chillen. Das soll auch dieses Jahr für alle Kinder und Jugendliche, die in der Stadt Radolfzell zur Schule gehen, möglich sein. Dafür bieten das Kinderkulturzentrum Lollipop und das Café Connect ein vielseitiges Programm an, welches in den ersten drei Wochen der Sommerferien stattfinden soll.

Das wird geboten

Für die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren wird das Ferienprogramm durch ein am 28. Juli stattfindendes Eröffnungsfest in Kooperation mit der Kinderzeit starten. Anschließend werden bis zum 18. August verschiedenste Aktivitäten für Kinder und Jugendliche angeboten.

So können diese sich sportlich betätigen oder ihre Kreativität bei Actionpainting ausleben lassen, wobei Farben nicht nur gepinselt, sondern auch geschleudert werden dürfen. Aber auch an kulturellen Unternehmungen, zum Beispiel einem Ausflug ins Technorama, kann man teilnehmen. Zudem wird es beispielsweise einen Besuch ins Tierheim Konstanz und ein Codingcamp mit Praktikumszertifikat geben. „Irgendwas zwischen Neugier und Entspannung soll für jeden dabei sein“ meint Eva-Maria Beller, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend. An den Jugendangeboten kann man dabei ab dem Alter von zehn Jahren teilnehmen.

Es ginge bei dem Sommerferienprogramm hauptsächlich darum, auf die Ideen und Wünsche der Kinder einzugehen, in den Ferien aus den Vollen schöpfen zu können und Dinge zu tun, die sonst nicht möglich seien, erklären die Verantwortlichen. Laut Jugendbildungskoordinatorin Karina Fuhrmann sei es zudem wichtig gewesen, „Kindern und Jugendlichen Angebote zu ermöglichen, bei denen sie sich zu selbst bestimmten Menschen weiterentwickeln können“.

Manches ist diese Ferien neu

Das diesjährige Sommerprogramm ist ein wenig anders als die Jahre zuvor: In den neuen Leitungspositionen sorgen Johannes Körner für das Kinderkulturzentrum Lollipop und Leonie Eggert für das Café Connect für frischen Wind. Die beiden erklären, dass sie in enger gegenseitiger Absprache und mit Hilfe ihrer beiden Teams nicht nur neue Angebote, wie den Selbstbehauptungskurs für Mädchen, schaffen konnten.

Auch ist die Form des ehemaligen Programmhefts neu. So handelt es sich nun um einen ausklappbaren Flyer im Stundenplanformat, der einen besseren Überblick über das Programm für Kinder und Jugendliche ermögliche. Diese sind im Café Connect, im Lollipop, der Tourist-Info, dem Rathaus und auch den Schulen erhältlich. Die neue Variante der Darstellung sei neben der Übersichtlichkeit auch umweltfreundlicher, weil weniger Papier benötigt würde. Und das ist für Körner und Eggert ein wichtiger Aspekt: Bei der Gestaltung des diesjährigen Programms habe man besonders auch auf regionale und umweltbewusste Angebote geachtet.

Außerdem sei es den Teams wichtig, inklusiv zu sein. Daher ist die Altersgrenze nach oben hin nicht genau festgelegt, damit auch junge Erwachsene mit Behinderung teilnehmen können. Zudem soll den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit aufgezeigt werden, wie man sich „einen schönen Tag machen kann, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen“ so Eggert. Die Teilnahmekosten liegen daher zwischen null und 15 Euro. Nur der Babysitter Kurs sei mit 35 Euro etwas teurer. Mit der Zeller Karte bekommt man zusätzlich 50 Prozent Ermäßigung.

Viele Teilnehmer erwartet

Allgemein wird mit einem hohen Andrang gerechnet, da das Sommerprogramm schon immer sehr beliebt bei den Radolfzeller Kindern und Jugendlichen gewesen sei. Um dabei niemanden auszuschließen, werde es sowohl anmeldepflichtige, als auch offene Angebote ohne Vorabreservierung geben. Für die anmeldungsverpflichteten Angebote kann man sich ab sofort, bis zum 9. Juli registrieren. Anschließend werden die Plätze am 10. Juli über einen Algorithmus ausgelost. Wenn einem das Losglück recht gibt und man doch nicht teilnehmen kann, wird um eine rechtzeitige Stornierung gebeten, um so anderen Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit auf die Teilnahme zu geben.

So kann man sich anmelden Durch den QR-Code auf dem Infozettel und über die Internetseiten des Kinderkulturzentrums Lollipop sowie des Café Connect wird man zum Anmeldungsportal geführt. Dort kann man sich bis zum 9. Juli auch bei mehreren Programmpunkten registrieren. Das Programm des Kinderkulturzentrum Lollipop ist dabei für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und das des Café Connect für Jugendliche ab zehn Jahren. Die Anmeldung ist direkt unter www.unser-ferienprogramm.de/radolfzell möglich.

Das Programm als Ergebnis von Zusammenarbeit

Für die Organisation der kreativen und vielseitigen Angebote bedanken sich die beiden Teams des Kinderkulturzentrums Lollipop und des Café Connect auch bei der Werner-und-Erika-Messmer–Stiftung und den vielen Kooperationspartnern, welche großes Interesse und ehrenamtliches Engagement für die Kinder und Jugendlichen an den Tag legen. So werde ihnen „die Möglichkeit aufgezeigt, ihre Freizeit so umzustrukturieren, dass sie Vereine und Kontakte nutzen können“ meint Johannes Körner.

Denn nicht nur durch die motivierten Teams des Ferienprogramms, sondern auch durch die gute Vernetzung der Institutionen der Stadt sei es möglich, den Kindern und Jugendlichen aus Radolfzell und Umgebung einen unvergesslichen Sommer zu ermöglichen.