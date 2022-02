von Gerald Jarausch

Wer am Wochenende das schöne Sonnenwetter genossen und aufmerksam die Fauna und Flora beobachtet hat, hat die ersten Bienen fliegen gesehen. Das ist aus Sicht von Imkern alles andere als ideal: „Das ist leider viel zu früh. Die Bienen sollten lieber noch in ihrem Stock bleiben“, erklärt Imkerin Sabine Christ auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Bienen könnten in Starre verfallen

Die kräftige Sonneneinstrahlung hat die Stöcke und besonders die Einflugslöcher der Bienenkästen am Wochenende erwärmt, wodurch die Winterbienen aktiv wurden und ausflogen. Das kann für sie schnell tödlich enden. „Es kann sein, dass sie dann in einen schattigen Bereich fliegen, in dem es so kühl ist, dass sie wieder in einer Starre verfallen oder den Weg zurück zum Stock nicht mehr schaffen“, erklärt die Imkerin.

Selbst wenn sie den Ausflug auf der Suche nach Nahrung am Ende überleben, tut das dem Bienenvolk nicht gut: Die Tiere verbrauchen zu viel Energie, die nur begrenzt als Vorrat im Stock vorhanden ist.

Noch zu wenig blühende Pflanzen

Ohnehin finden die Bienen derzeit noch zu wenig blühende Pflanzen, von denen sie sich ernähren können. Aktuell blühen gerade einmal vereinzelte Christrosen, Winterlinge und die Haselnuss. Die Wärme kann zudem dazu führen, dass die Königin ihre Eiablage im Stock zu früh beginnt. In der Folge stände dann zu wenig Futter für die Aufzucht zur Verfügung.

Eine ähnliche Situation haben die Imker im vergangenen Jahr erlebt, als es ein Auf und Ab der Temperaturen im späten Winter und Frühling gab. In der Folge gab es deutlich weniger Honig als in anderen Jahren. „Als Imker würden wir uns einen kalten Winter wünschen. Am liebsten mit Schnee und einem durchgefrorenen Boden“, sagt Sabine Christ.

Denn dann würden auch Bienen-Schädlinge wie die Varoamilbe dezimiert, die ganze Bienenvölker eingehen lassen könne. Bleibt es bis Ende Februar kalt genug, können sich die Bienen ganz normal entwickeln. Ab etwa Mitte März legt die Königin dann ihre Eier ab, und die Winterbienen beginnen mit der Aufzucht. Im Normalfall gibt es dann auch genug blühende Pflanzen.