In den Sommerferien startet er wieder, der beliebte Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“, den der Freundeskreis zusammen mit der Stadtbibliothek Radolfzell ausrichtet. Und er soll die Lust am Lesen wecken. Vom 21. Juli bis zum 21. September sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 6 aufgerufen, aus den etwa hundert neuen Büchern und dem Bestand der Bibliothek Bücher zu entleihen, zu lesen und in einem Logbuch einzutragen, was sie gelesen haben.

An jedem Freitag von 15 bis 17 Uhr können die Kinder und Jugendlichen dann über ihr Buch reden und einen Stempel im Logbuch abholen. Bereits zum fünften Mal startet die Aktion, die mit einem Abschlussfest schließt, bei dem es viele Preise zu gewinnen gibt, die die ganze Familie einschließen.

Lesen ist wichtig fürs Leben

Im Pressegespräch beschrieb Oberbürgermeister Simon Gröger das Projekt als Erfolgsgeschichte und unterstrich, wie wichtig die Lesefähigkeit für Ausdruck, Rhetorik, Ausdruck und Sprachentwicklung sei. Auch der Vorsitzende des Freundeskreises Stadtbibliothek, Rüdiger Eichin, erinnerte daran, dass die Lesekompetenz der Grundschulkinder laut aktueller Studien nicht hinreichend ausgebildet sei. Im Mai hatte so etwa die Deutsche Presseagentur mit Bezug auf die internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) berichtet, dass jeder vierte Viertklässler in Deutschland nicht richtig lesen könne. Umso erfreulicher sei es, dass seit Beginn des Projekts mehr als 500 Kinder in Radolfzell daran teilgenommen haben, so Eichin.

Beatrix Müller vom Freundeskreis lud zum Eröffnungsfest am Freitag, 21. Juli, um 15.30 Uhr in die Stadtbibliothek ein, wo Bloggerin Manon Wollheim vom Buchkinderblog einen spannenden Einblick in die Welt der Kinderbücher gibt und heiße Lese-Tipps verspricht. Hier können die Kinder und Jugendlichen Clubmitglied werden und erhalten ihr Logbuch.

Für Bibliotheksleiterin Petra Wucherer kann Lesen eine Sommer-Reise im Kopf bedeuten. Zur Abschlussparty am 21. September um 16 Uhr seien Zauberer eingeladen und die fleißigen Leser erwarten leckere Snacks und eine Kinder-Cocktail-Bar. Sie betonte, dass das Projekt so oder in ähnlicher Form bundesweit stattfindet.