Ein Zimmerbrand im Radolfzeller Ortsteil Güttingen hat die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell am Donnerstag, 24. August, beschäftigt. Wie es im Einsatzbericht heißt, sei es gegen 10 Uhr in einer Wohnung in der Badener Straße zu einem Brand eines Sofas und weiterer Einrichtungsgegenstände gekommen.

Das Feuer sei schon von den Bewohnern weitestgehend eigenständig gelöscht worden, die Feuerwehr habe nur noch Nachlöscharbeiten durchführen müssen. Weil außerdem die Wohnung sowie Teile des Treppenhauses verraucht gewesen seien, seien diese Bereiche durch die Einsatzkräfte noch mit elektrischen Lüftern entraucht worden. Ein Bewohner, der Rauch eingeatmet habe, sei vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gekommen. Im Einsatz waren die Feuerwehrabteilungen Güttingen, Stahringen und Radolfzell.