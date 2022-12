von Marina Kupferschmid

Nach zweijähriger Pause ließ die Lumpenmusik aus ehemaligen Jugendblasorchester-Mitgliedern eine schöne Tradition aufleben. Seit mehr als 25 Jahren erfreut sie am vierten Advent auf dem Wochenmarkt mit weihnachtlichen Klängen die Marktbesucher und spielt dabei Spenden für den guten Zweck ein. Nun war sie wieder mit ihren Instrumenten für den guten Zweck unterwegs.

1000 Euro wurden gesammelt

Wie viel Freude das fröhliche Ensemble den Menschen damit bereitet und wie sehr es in den vergangenen beiden Jahren vermisst wurde, spiegelt sich dieses Jahr in einem Spendenrekord wider. Bei der diesjährigen Gemeinschaftsaktion mit Brückenfest-Initiator Heinz Schmitt und dessen Mitstreiten Hans und Manuel Sugg, die traditionell kostenlos Glühwein und Punsch ausschenken, kamen insgesamt 1000 Euro für den Freizeittreff Querklecks zusammen.

Radolfzell Geldsegen für Schulen der Region: Werner und Erika Messmer Stiftung schüttet rund 300.000 Euro aus Das könnte Sie auch interessieren

Heinz Schmitt zeigte sich überwältigt von dieser Summe, die den Kindern und jungen Erwachsenen mit Behinderung in Radolfzell nun in den nächsten Tagen überreicht werden kann. „Es war einfach wieder eine tolle Atmosphäre. Viele verabreden sich schon im Vorfeld hier, um sich vor dem Fest noch einmal mit Bekannten zu treffen und sich gegenseitig ein frohes Fest zu wünschen“, so Heinz Schmitt. „Und dieses Jahr waren alle besonders heiß darauf!“

Zuletzt wurde es immer mehr Geld

Inzwischen spielen in der Lumpenmusik bereits die Kinder der ehemaligen JBO-Mitglieder mit. So ließen sich auch zahlreiche Großeltern trotz klirrender Kälte den weihnachtlichen Ohrenschmaus nicht entgehen. Und man darf sicher sein, dass den Radolfzellern diese schöne Aktion erhalten bleibt.

Zuvor hatte die traditionelle Aktion der Lumpenmusik vor Corona im Jahr 2019 auf dem Wochenmarkt stattgefunden. Damals wurden 800 Euro für den Querklecks eingenommen – der bis dahin größte Betrag. Insgesamt hat der Spendenbetrag zuletzt immer weiter zugenommen: Im Jahr 2017 wurde so bereits mit 700 Euro ein neuer Spendenrekord vermeldet, wie der SÜDKURIER berichtete.