Radolfzell vor 32 Minuten

So lief die Mooser Wasserprozession in Corona-Zeiten ab: Eindrücke in Bildern und Videos

In diesem Jahr nahmen nur wenige Pilger an der Mooser Wasserprozession teil. Insgesamt 45 Personen fuhren dabei in einem statt mehreren Booten von Moos nach Radolfzell. Am Radolfzeller Ufer fanden außerdem keine Feierlichkeiten und kein Prozessionsumzug statt. Auch im Münster waren nur wenige Besucher zugelassen.