von Gerald Jarausch

Bei moderaten Plusgraden und intensiver Sonneneinstrahlung nutzten zahlreiche Menschen das Radolfzeller Ufer, um den Frühling in vollen Zügen zu erleben. So schön, wie in der vergangenen Woche soll es indes nicht bleiben. Immerhin ist es im Süden des Landes noch deutlich angenehmer als in Mittel- und Norddeutschland. Dort haben die Meteorologen sogar Rekordminusgrade für die späten April- und die ersten Mainächte in Aussicht gestellt. „Alles in allem überwiegen bei den Vorhersagen für den Mai 2021 die kalten Varianten“, prophezeite ein Meteorologe im Fernsehen. Nein, dann doch lieber ein entspanntes und genussvolles Sonnenbaden zwischen Wasser und effektvollem Blütenmeer – wie auf unserem Bild am Radolfzeller Seeufer.