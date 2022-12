Früher war das Büro ein Symbol für Macht, Ansehen und den Platz in der Unternehmenshierarchie. Wer hatte das größte? Wer die bessere Aussicht? Beim Radolfzeller IT-Dienstleister Sybit war dies schon vor Corona kein Thema mehr. Und nach zwei Jahren Pandemie geht man im Jahrhundertbau sogar noch einen Schritt weiter: Niemand hat bei Sybit mehr ein eigenes Büro. Nicht einmal Geschäftsführer Thomas Regele.

Corona hat den Wandel beschleunigt

„New Work“ nennt sich dieser Prozess, auf deutsch Übersetzt bedeutet es „Neue Arbeit“ und soll die Arbeitswelt modernisieren und die Bedürfnisse des Arbeitsplatzes an die der Arbeitnehmer anpassen, nicht umgekehrt. „Wir hatten schon 2019 die Idee, auch die Büros umzugestalten, weil wir ohnehin schon viel digital gearbeitet haben“, erklärt Birgit Beierer. Sie ist bei Sybit nicht nur für die Finanzen verantwortlich, sondern ist auch Personalleiterin. Corona habe diesen Prozess aber noch einmal beschleunigt.

Zwei Befragungen habe man bei Sybit durchgeführt, um zu erfahren, wie die Mitarbeiter in Zukunft arbeiten wollen. Während der Hochphasen der Pandemie war ein großer Teil der rund 300 Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice. Und die Umfrage ergab: Die meisten wollen auch nicht wieder Vollzeit zurück ins Büro kommen. „Im Schnitt möchten die Mitarbeiter ein bis zwei Mal in der Woche ins Büro kommen und den Rest der Zeit mobil arbeiten“, fasst Beierer zusammen. Sie würden hauptsächlich für Besprechungen oder Schulungen in Präsenz kommen, die alltägliche Arbeit werde hauptsächlich im Homeoffice erledigt.

Zum Unternehmen Sybit Die Digitalagentur mit Fokus auf Customer Experience, auf deutsch Kundenerlebnis, wurde im Jahr 2000 gegründet und hat aktuell rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Radolfzell, Offenbach bei Frankfurt, Bielefeld und Hannover. Seit 2018 gehört Sybit zu der NTT DATA Business Solutions AG. Der Gesamtumsatz im Jahr 2021 lag bei rund 37,8 Millionen Euro. Der geplante Umsatz für 2022 liegt bei rund 40,5 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa acht Prozent entspricht. Sybit berät vor allem die Industrie, den Maschinenbau und den Technologie-Sektor im Bereich digitale Prozesse und schafft mit digitalen Mitteln die Voraussetzung für bessere Kundenbeziehungen rund um Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Online-Handel.

Nur 70 Prozent der Belegschaft kann zur selben Zeit im Büro sein

An diesem Wunsch orientiert hatte man dann angefangen, die räumlichen Strukturen bei Sybit neu aufzuteilen. Im Jahrhundertbau, in dem der IT-Dienstleister untergebracht ist, gibt es aktuell nur noch Arbeitsplätze für rund 70 Prozent der Belegschaft. Langfristig möchte man sogar auf nur 50 Prozent runter. Die Arbeitsplätze sind in lockerer Aufteilung auf den Flächen verteilt.

Es gibt Bereiche mit mehreren Plätzen oder kleine Büros mit zwei Plätzen. Dazwischen kleinere und größere Besprechungsräume. Mitarbeiter müssen bevor sie morgens ins Büro kommen wollen, mit einer App einen Platz reservieren. Geschäftsführer Thomas Regele sitzt jeden Tag an einem anderem Platz. Ihm gefällt das Konzept. „So kommt man auch mal mit Leuten ins Gespräch, die vielleicht nicht zur eigenen Abteilung gehören“, so Regele.

Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit

Mit dieser Umstrukturierung trage man auch dem Wunsch der Mitarbeiter Rechnung, nachhaltiger und energiesparender zu wirtschaften. Es spare klar Ressourcen, wenn man nicht für jeden Einzelnen einen Arbeitsplatz vorhalte und auch beheize, wenn dieser nicht so oft da sei, erklärt Birgit Beierer.

Birgit Beierer, Personal- und Finanzchefin von Sybit. | Bild: Chris Ebbert

Nur ein kleiner Teil wolle wirklich noch jeden Tag ins Büro kommen und dies sei auch möglich, betont sie. Jeder Mitarbeiter könne seine Arbeitsunterlagen und persönlichen Sachen in einem Spint unterbringen, einen personalisierten Platz habe niemand mehr. „Das war sicher für einige eine große Umstellung, aber bisher ist das Feedback äußerst positiv“, so die Personalchefin. Bei Sybit geht man weg von der Individualität hin zur Flexibilität.

Der Marktplatz als große Pausen- und Begegnungszone

Um dennoch den Kontakt zwischen den Mitarbeitern zu fördern, hat das IT-Unternehmen eine großzügige Pausenzone eingerichtet, auch Marktplatz genannt. Im Zentrum steht eine professionelle Industrie-Espressomaschine. Um diese korrekt bedienen zu können, braucht es einen speziellen Kurs. Wer diesen bereits absolviert hat, kann über einen Newsletter ankündigen, dass er jetzt Kaffee kochen wird. Und wer einen Cappuccino wie vom Lieblings-Barista haben möchte, trifft sich am Marktplatz.

Der Andrang sei immer groß und in diesen Kaffeepausen könnten soziale Kontakte gepflegt werden, erklärt Anders Landig, Content Marketing Manager und Presseverantwortlicher bei Sybit. Dies fördere nicht nur das Team-Gefühl, ergänzt Birgit Beierer. „Die besten Ideen entstehen an der Kaffeemaschine“, sagt sie.

Mitarbeiter sollen sich mehr mit dem Unternehmen identifizieren

Für den IT-Dienstleister geht es aber nicht nur darum, ihre Mitarbeiter glücklich zu machen. Sondern auch um neue dazuzugewinnen. Der Fachkräftemangel mache sich auch in der IT-Branche bemerkbar. Das mobile Arbeiten habe die Identifikation mit dem Unternehmen schwerer gemacht. „Wenn jemand nur von Zuhause aus arbeitet, macht es kaum einen Unterschied, für welche Firma er letztlich arbeitet“, erklärt die Personalchefin.

Thomas Regele, Geschäftsführer von Sybit. | Bild: Anders Landig

Die Herausforderung sei es, gut qualifizierte Fachkräfte zu finden und an sich binden zu können. Einer Herausforderung, der sich alle Unternehmen in nächster Zeit stellen müssten. Sybit versuche ein besonderes „Büroerlebnis“ zu schaffen, wie es Landig nennt. Wenn man schon mal ins Büro kommt, dann solle dieser Besuch möglichst positiv sein.

Hier kocht auch mal der Chef den Kaffee

Für Birgit Beierer sei „New Work“ nicht nur die Umstellung von Bürowänden, sondern auch eine neue Definition von Arbeit an sich. Viel wichtiger als Positionen und Statussymbole seien heute die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und die Möglichkeit der Beteiligung, erklärt die Personalchefin. Dadurch würden aber auch Hierarchien verschwimmen. „Das ist etwas, das vielen Unternehmen auch Angst macht.“ Geschäftsführer Thomas Regele hat diese Sorge nicht. Er hat den Barista-Kurs mit Erfolg absolviert und kocht gerne auch einmal für seine Mitarbeiter den Kaffee.