Radolfzell vor 1 Stunde

So geht also Gemeinderat: Jugendliche können bald digital ihre Vertreter wählen

Was wollen eigentlich junge Menschen in Radolfzell? Der Jugendgemeinderat soll diese Perspektive in die Politik bringen – und wird im Juni neu gewählt. Digital natürlich, weil das „einfach einfacher“ sei.