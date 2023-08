Radolfzell vor 1 Stunde

So cool kann IT sein: Schüler programmieren eigene Tamagotchis

Das Softwareunternehmen Sybit will Schüler für die Informatikbranche begeistern und setzt dafür auf praktische Einblicke. Die Teilnehmer des Ferienprogramms können so in einen besonders gefragten Beruf schnuppern.