Auch der Skiclub Radolfzell sieht nach der derzeitigen Entwicklung des Coronavirus keine Möglichkeit, die Freizeiten in den Winterferien durchzuführen. In einer Mitteilung schreibt der Skiclub, nach langer Diskussion und unter Abwägung aller Möglichkeiten hätten sich Vorstand und Organisatoren des Skiclubs Radolfzell entschlossen, das vom 2. bis 6. Januar geplante Kindercamp in Tulfes und das Jugendlager in Wald am Arlberg abzusagen. Nachdem die Coronalage sich wieder dynamisch entwickelt habe und der damit verbundenen Unsicherheit über die Schutzmaßnahmen, hält der Verein die Camps aufgrund der Verantwortung und Fürsorgeplicht für Teilnehmer wie Ski- und Snowboardlehrer für nicht durchführbar.