Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sie wollen für mehr Klarheit an den Weihnachtsfeiertagen sorgen: Zwei Radolfzeller Ärzte bieten in ihrer Praxis Corona-Schnelltests an

In der Praxis von Frank Burkart und Markus Steinwaller gibt es vom 23. bis zum 25. Dezember keinen Normalbetrieb. Stattdessen nehmen die Ärzte an diesen Tagen ausschließlich Abstriche und werten Corona-Schnelltests aus. Familientreffen sollen so sicherer werden – allerdings bieten die Tests keinen absoluten Schutz