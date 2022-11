Der Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten (GEB Kita) hat einen neuen Vorstand gewählt. Sieben Mütter haben die Wahl für sich entschieden und bilden nun den neuen Vorstand für das Kindergartenjahr 2022/23 in Radolfzell.

Die Mitgliederversammlung wurde digital abgehalten, teilt der GEB in einer Pressemeldung mit. Durch die Präsentation führte die alte und neue Vorsitzende Pratyusha Potturi. Als ihre Vertreterin wurde Annegret Allgaier gewählt.

Bürgermeisterin lobt Arbeit des GEB

Ivanka Vogt besetzt das Amt der Schatzmeisterin, Isabelle Steidle das ihrer Vertreterin. Ebenfalls zum Vorstand gehören Jasmin Scarmato und Isabel Wintermantel als Schriftführerinnen sowie Elena Stadler gewählt.

Von Seiten der Verwaltung nahm Bürgermeisterin Monika Laule an der Mitgliederversammlung teil, heißt es weiter. Sie lobte die Arbeit des GEB und betonte, dass die Stadt dessen Sichtweise unbedingt benötige. Sie berichtete über die Pläne der Stadt, neue Gruppen und Häuser zu errichten.

Derzeit gibt es immer noch 115 Kinder in Radolfzell, die keinen Kindergartenplatz haben. Der Fachkräftemangel und die damit verbundenen Schließungen von Gruppen oder sogar ganzen Häusern würden in diesem Jahr ein großes Thema für den GEB werden, so die Mitteilung. Aber auch die Integration von Flüchtlingskindern und das Dauerthema Mittagessen bereiten den Eltern Sorgen und stehen weit oben auf der Agenda des GEB, so die Mitteilung.