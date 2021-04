Radolfzell Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sie sind in der Not für Schwangere da: Das Gesundheitszentrum Radofine verbessert die Versorgung von werdenden Müttern im Landkreis

Fast jede Schwangere im Landkreis hat so eine Geschichte zu erzählen: Die schier endlose Suche nach einer Hebamme und nur Absagen. Das hebammengeleitete Gesundheitszentrum Radofine lässt keine Frau im Stich, vermittelt Betreuung, bietet Kurse an und baut gleichzeitig ein Netzwerk auf, damit diese Not der Frauen gar nicht erst entstehen soll.