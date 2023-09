Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagabend gegen 23.12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Böhringen gekommen. Wie die Polizei in einer Mitteilung informierte, habe ein 27 Jahre alter Fahrer auf dem Parkplatz in der Böhringer Straße mit seinem Wagen sehr schnell und mit quietschenden Reifen ausgeparkt. Hierbei habe der 27-Jährige laut Polizeiangaben die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen ein geparktes Auto geknallt. Das geparkte Auto sei dabei ins Schleudern geraten und habe die hinter dem Fahrzeug stehende 62 Jahre alte Besitzerin erfasst, welche daraufhin gestürzt sei. „Ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern, flüchtete der 27-Jährige mit seinem Fahrzeug“, heißt es in der Polizeimeldung.

Aufgrund von Zeugenhinweisen habe die Polizei den 27-Jährigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen. „Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihm Blutproben entnommen, sowie sein Fahrzeug, sein Handy und seine Oberbekleidung beschlagnahmt“ teilt die Polizei weiter mit.

62-Jährige wird lebensgefährlich verletzt

Die 62-jährige Frau sei vom Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei beziffert den beim Unfall entstandenen Schaden auf rund 11.000 Euro. Aufgrund der Schwere der Unfallfolgen erfolgte die Unfallaufnahme durch die Experten der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733 99600 in Verbindung zu setzen.