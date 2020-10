Die gute Nachricht kam per Telefon: Einige Wochen nachdem Gabi Ehrminger für den Staatspreis „Gestaltung Kunst Handwerk 2020“ nominiert wurde, habe eine Mitarbeiterin des Wirtschaftsministeriums bei ihr angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie zu den drei Gewinnern zähle. „Da habe ich mich sehr gefreut“, erinnert sich die Radolfzeller Künstlerin, die für ihre ursprüngliche Arbeitsweise, bei der sie doppelwandige Tongefäße im offenen Holzfeuer brennt, ausgezeichnet wurde. „Das ist natürlich eine Anerkennung.“ Schließlich sei die Jury, die in diesem Jahr unter anderem aus einer Kunsthistorikerin, dem Verleger eines Kunstbuchverlags und hochdotierten Künstlern bestanden habe, hochkarätig.

Schon viermal hatte sich Gabi Ehrminger in den vergangenen Jahren für den Staatspreis beworben, geklappt hatte es mit einem Sieg aber bisher nicht. In diesem Jahr reichte sie in der Vorrunde drei verschiedenfarbige Gefäße ein, auf deren Oberflächen unterschiedlicher Sauerstoffgehalt beim Brennen ungleiche Muster hinterlassen hat. Und mit diesen gelang zunächst die Nominierung und schlussendlich auch endlich der Sieg: In der Jurybegründung wird Gabi Ehrmingers Perfektion, ihre Beständigkeit sowie ihr Verständnis von Handwerk und Gestaltung gelobt.

Für diese drei Doppelwandgefäße aus Ton, die im Holzfeuer gebrannt wurden, wurde Gabi Ehrminger mit dem Staatspreis ausgezeichnet. | Bild: Klaus Ditté fine photography, Salzweg

Die Teilnahme hat sie verdrängt

Dabei habe sie sich im Gegensatz zu manch früheren Jahren, in denen sie noch mehr mitgefiebert habe, im Vorfeld gar nicht so viele Gedanken über ihre Nominierung und einen möglichen Gewinn gemacht. „Ich habe das wirklich total verdrängt“, erzählt sie. Schließlich sei ihr ohnehin nichts anderes übrig geblieben, als die Entscheidung der Jury abzuwarten. Und als diese schließlich fiel, dauerte es eine Weile, bis Gabi Ehrminger sie komplett verarbeiten konnte: „Wirklich bewusst wurde mir das erst auf der Heimfahrt nach der Preisverleihung.“

Nur wenig Gäste bei der Preisverleihung

Die fand in diesem Jahr in Karlsruhe statt und wurde coronabedingt im kleinen Rahmen ausgerichtet. Zur Zeremonie im Regierungspräsidium Karlsruhe waren nur die nominierten Kunsthandwerker und jeweils eine Begleitperson geladen, erzählt Gabi Ehrminger. Entsprechend seien recht wenig Personen anwesend gewesen, zudem mussten auf den Wegen zwischen Platz und Bühne Masken getragen werden. „Aber es war trotzdem eine schöne Zeremonie“, freut sich die Radolfzeller Töpferin. Der Preis in Höhe von 4000 Euro wurde ihr dabei von Staatssekretärin Katrin Schütz überreicht. Allerdings sei sie durch die ungewohnte Situation, vor Zuschauern und Kameras im Mittelpunkt zu stehen, sehr aufgeregt gewesen.

Der Staatspreis Der Staatspreis „Gestaltung Kunst Handwerk“ wird alle zwei Jahre verliehen. Veranstalter sind neben dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau der Bund der Kunsthandwerker BadenWürttemberg und eine baden-württembergische Stadt – in diesem Jahr Karlsruhe. Schirmherr ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann . 2020 haben sich 110 baden-württembergische Kunsthandwerker beworben, drei von ihnen wurden mit dem Staatspreis ausgezeichnet. Im Anschluss an die Preisverleihung fand eine Ausstellung mit Werken von 50 Bewerbern im Regierungspräsidium Karlsruhe statt. (pm/lam)

Lob gab es für sie übrigens nicht nur von offizieller Seite: Auch viele Bekannte und andere Künstler hätten ihr zum Staatspreis gratuliert. Nicht ungewöhnlich, wie Gabi Ehrminger erklärt: Unter Kunsthandwerkern gebe es selten Konkurrenz, was vielleicht daran liege, dass ihr Handwerk so unterschiedlich sei – jeder könne auf seinem ganz eigenen Gebiet erfolgreich sein.

Sie hätte gerne eine Reise gemacht

Und wofür will Gabi Ehrminger ihr Preisgeld nutzen? „Eine Reise zu den Ursprüngen“, also nach Afrika, wo die von ihr verwendete primitive Brenntechnik in Stammeskulturen entwickelt wurde, wäre eine schöne Möglichkeit, sagt sie. Allerdings sei das aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Stattdessen werde sie das Geld vermutlich für Museumsbesuche innerhalb Deutschlands nutzen – oder falls sie Pech habe, „fließt das Geld in die laufenden Kosten.“ Denn da wegen der Pandemie zum Teil Messen und Ausstellungen abgesagt wurden, fehlen ihr Einnahmen.