82 Schüler im Allgemeinbildenden und in den Beruflichen Gymnasien der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen konnten ihr Abiturzeugnis entgegennehmen. Der Gesamtdurchschnitt beider Schularten liegt bei 2,1, teilt die Schule mit. Felizian Weber, Sophie Müller und Philipp Mülhaupt schlossen ihre Schullaufbahn mit dem Traumschnitt von 1,0 ab.

Die Schullaufbahn endet, wo sie auch angefangen hat

Vielleicht war es in diesem Jahr ein besonders bewusster Moment, als die 82 jungen Menschen zu festlichen Orgelklängen in die voll besetzte Melanchthonkirche einzogen, so die Schule. Sie beendeten ihre Schullaufbahn am selben Ort, an dem sie auch ihren Anfang genommen hatte: in einer gottesdienstlichen Feier.

Turmkreuz Clara Eiglsperger und Louis Glaser wurden für ihr jahrelanges überdurchschnittliches Engagement mit dem Turmkreuz ausgezeichnet – der höchsten Auszeichnung der Schule, das an verdiente Schüler, Mitarbeiter und der Schule Verbundene seit 1962 verliehen wird. Infos zur Schule im Internet: www.schloss-gaienhofen.de

Alle Anwesenden genossen wieder das Gefühl, besondere schulische Ereignisse als Schulgemeinde zu erleben. „Wenn ihr Zukunft noch als Gestaltende und nicht als Getriebene erleben wollt, müsst ihr in eurer Lebenszeit viele Dinge ändern, die in eurer Eltern- und Großelterngeneration anders geregelt sind“, eröffnete Schulleiter Dieter Toder seine Rede. Er warnte die jungen Menschen davor, der Hybris zu folgen, die die Gesellschaft kennzeichne und als Ursache für Krisen und Katastrophen unserer Zeit gesehen werden könne.

Lebensstil soll hinterfragt werden

Toder folgte in seiner Argumentation der Position von J. Krause und T. Trappe in ihrem Werk „Hybris. Eine Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern“, die die Gesellschaft ebenfalls dazu auffordern, ihren Lebensstil den neuen Gewissheiten und Realitäten anzupassen.

In Anlehnung an den von den Skorpions neu aufgelegten Song „Wind of change“ (Wind der Veränderung) appellierte er an die Abiturienten, nicht auf eine solche zukunftsändernde Brise zu warten, sondern „selbstlos, gemeinschaftsdienlich und nicht gegen gemeinsame Interessen gerichtet“ zu handeln.

Eine Vokalgruppe sang „A Million Dreams“ aus dem Film „Greatest Showman“, bei dem es schien, als hätte die Botschaft des Schulleiters bereits seit Langem die Köpfe der jungen Menschen erreicht, wenn sie sangen: „A million dreams are keeping me awake, I think of what the world could be, a million dreams for the world we‘re gonna make.“ Übersetzt bedeutet dies: „Eine Million Träume halten mich nachts wach, Ich denke darüber nach, was sein könnte, eine Million Träume für die Welt, die wir gestalten werden.“

Gott hält die Wirklichkeit zusammen

Schon in der geistlichen Besinnung von Schuldekan Thomas Kirchberg und Schulpfarrer Arnold Glitsch-Hünnefeld war das Bild angeklungen, dass es in Anlehnung an Derridas „Das wilde Denken“ mehrere Zugänge zur Welt bedürfe – analog zu den millions of dreams – dass Gott jedoch Orientierung biete: „Ich glaube, dass unsere Wirklichkeit ein Zentrum hat, das nicht dem Spiel der ewig einander ablösenden Zeichen unterworfen ist. Ich glaube, dass unsere Wirklichkeit einen festen Grund hat. Ich glaube, dass Gott der Ingenieur ist, der die Wirklichkeit zusammenhält, wo wir Menschen unweigerlich immer Bastler bleiben müssen.“

Die Vertreterin der Eltern, Susanne Keller, und die Abiturienten Ella Schauerte, Philipp Mülhaupt und Louis Glaser waren sich in ihren Worten an die Festgemeinde einig: Ein Abitur in einer von Corona gebeutelten Zeit abzulegen, ist der Beweis dafür, dass die jungen Menschen Herausforderungen zu meistern imstande sind und darum bestens vorbereitet neue Wege als Reise und Abenteuer begreifen können.

Gemeinschaft steht im Mittelpunkt

Die Abiturienten setzen aber auch die Gemeinschaft in den Mittelpunkt ihrer Rede an Eltern, Mitschüler und Lehrer, dank derer die „stürmische Fahrt im selben Boot“ in ruhige Gewässer und damit in eine zuversichtliche Einstellung angesichts einer herausfordernden Zukunft geführt habe.

Wolfgang Werner als Mitglied des Freundes- und Förderkreises beglückwünschte die Abiturienten, indem er jenen Gemeinschaftsgedanken aufgriff. Er lud sie ein, als Ehemalige weiterhin der Schule verbunden zu bleiben.