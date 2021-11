von Roland Dost

Blutauffrischung im Deutsch-Französischen Club (DFC): Bei der Hauptversammlung im Milchwerk wurde die gesamte Vorstandschaft neu gebildet. Uwe Schmidhäusler übernahm das Amt des Clubpräsidenten, während Carola Habenicht zur neuen Vizepräsidentin gewählt wurde.

Die Corona-Pandemie hat auch beim DFC tiefe Spuren hinterlassen. Die meisten Vereinsaktivitäten lagen seit Monaten brach. Auch die langjährigen Kontakte zu den Freunden in der provenzalischen Partnerstadt Istres waren beiderseits corona-bedingt ausgebremst. Lediglich von dem südfranzösischen Pétanquespiel im DFC-Boulodrome in Böhringen ließen sich die DFC-Mitglieder nicht abhalten. Eingestellt waren allerdings die regelmäßigen Chanson-Abende, die man jedoch bald wieder aufnehmen möchte. Früher zählte der DFC etwa 350 Mitglieder, deren Zahl ist inzwischen auf etwas mehr als 230 gesunken.

Adventsnachmittag Ende November

Mit Spannung erwartet wurden die Neuwahlen für die gesamte Vorstandschaft. Einstimmig wurden Uwe Schmidhäusler und Carola Habenicht gewählt. Schmidhäusler ist schon seit vielen Jahren Clubmitglied. Zur neuen Schatzmeisterin wurde Elisabeth Brügel gewählt. Als Beisitzer fungieren Gaby Martin, Roland Meßmer, Wolfgang Raith und Sascha Doll. Ehrenpräsident Rainer Denfeld verlieh die Goldene Ehrennadel an Hertha und Michael Örter, die seit vierzig Jahren regelmäßig von ihrem Wohnort Heiligenberg zu den DFC-Veranstaltungen nach Radolfzell kommen. Erika und Willi Stumpf erhielten für ihre 25-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber verliehen.

In den kommenden Monaten stehen nach den Ausführungen des neuen Präsidenten als Veranstaltungen am Sonntag, 21. November 2021 um 14 Uhr im Turnerheim ein Adventsnachmittag, ferner das Dreikönigskuchen- und ein Fischessen auf dem Programm. An jedem zweiten Mittwoch im Monat wird um 18 Uhr zum Stammtisch ins Scharfe Eck eingeladen. Das Boule-Spiel findet jeweils sonntags ab 11 Uhr statt.