Der Angeklagte soll eine damals 18-jährige Frau in der Unterführung am Radolfzeller Bahnhof sexuell belästigt und sich der Festnahme widersetzt haben. Jetzt wurde er zu einer Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt – auch dank der Aussage eines Security-Mannes.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, die junge Frau an einem Samstagabend im Juli des vergangenen Jahres gegen 23 Uhr in der Unterführung des Radolfzeller Bahnhofs an Hals und Hüfte gepackt und an die Wand gedrückt haben, um sie zu