Sich aktiv an einer nachhaltigen Entwicklung des Planeten auf regionaler Ebene zu beteiligen – dazu sind Bürger ihm Rahmen der ersten Mitmach-Konferenz in Radolfzell eingeladen, die am Mittwoch, 17. Mai, im Milchwerk stattfindet. Der Idee liegt nichts weniger zugrunde als eine Agenda der Vereinten Nationen (UN), die diese im Jahr 2015 formuliert haben. Dort wurden 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung vereinbart.

Initiiert wird die Veranstaltung von dem Radolfzeller Unternehmer Thorsten Räffle. Zumindest Oberbürgermeister Simon Gröger konnte er im Vorfeld schon einmal von der Idee der regionalen Mitmach-Region überzeugen und gewinnen: „Dass Bürgerschaft und Initiativen zusammengebracht werden, erachte ich als einen guten Ansatz sowie als ein innovatives Element der Bürgerbeteiligung“, sagt Gröger. Er wird am 17. Mai als Schirmherr fungieren.

Erste Konzepte und Ideen entwerfen

Das erklärte Ziel der Mitmach-Koferenz ist es, die Vernetzung und Mitarbeit für eine lebenswerte, enkeltaugliche und innovative Region zu stärken. Zahlreiche regionale Institutionen, Initiativen, Vereine und Unternehmen engagieren sich seit Jahren unabhängig voneinander auf unterschiedliche Weise für einen sozial-ökologischen Wandel.

Die Mitmach-Konferenz will allen Akteuren einen professionellen Raum bieten und die Plattform, gemeinsam eine noch höhere Wirkung für die Region zu entfalten. Dabei werden in regionalen Projekten die jeweiligen Herausforderungen in entstehenden Aktionsgruppen bearbeitet sowie Synergien und Potentiale des gemeinschaftlichen Handelns geschaffen, wie die Verantwortlichen im Vorfeld erklärten. Rund 80 Aktive aus der Zivilgesellschaft, Landwirtschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung werden bei der Mitmach-Konferenz Radolfzell erwartet.

Ansprechpartner und Anmeldung Begleitet wird dieser Organisationsprozess von der Schweisfurth Stiftung, die das Konzept der Mitmach-Konferenz im Rahmen der ‚100 Mitmach Regionen‘ an vielen Orten in Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv unterstützen. Weitere Partner, Förderer und Sponsoren sind herzlich willkommen. Ansprechpartner für weitere Informationen ist der Koordinator für die Mitmach-Konferenz in Radolfzell Thorsten Räffle, erreichbar per E-Mail an radolfzell-am-bodensee@mitmach-region.org. Teilnehmer, die sich anmelden wollen, können dies unter www.eventbrite.de unter dem Stichwort Radolfzell am Bodensee

Die Teilnehmer haben am 17. Mai die Möglichkeit, das für sie passende Projekt zu finden und direkt ins Thema einzusteigen, um im Anschluss erste Ideen und Konzepte zu entwerfen. Begleitet werden die Projekte jeweils von Nachhaltigkeits-Akteuren aus der Region.

Aktives Einbringen gewünscht

Thorsten Räffle stellt klar, dass bei der Veranstaltung Personen zusammen sollen, die sich wirklich aktiv einbringen möchten: „Wir brauchen keine Zuschauer“, sagt er in diesem Zusammenhang. Gleichzeitig verwahrt er sich gegen parteipolitische Interessen. „Wir wollen unabhängig sein“.

Der Tag startet um 9.30 Uhr, nach einem Impulsvortrag können Teilnehmer dann bis 17 Uhr möglichst viele Impulse geben, um die nachhaltige Entwicklung in der Region voranzubringen. „Denke global, handle lokal“, lautet dabei das Motto. Dabei geht es an acht Thementischen um Lebensbereiche wie Ernährung oder Energie, aber auch um sozialen Zusammenhalt. Der Tag vor Christi Himmelfahrt sei bewusst gewählt worden, weil sich der Veranstalter davon mehr Teilnehmer erhofft.

Es soll nicht bei diesem einen Termin bleiben

Weil die Mitmach-Konferenz die Auftaktveranstaltung zu weiteren Aktivitäten sein soll, sind Folgetermine vorgesehen, die zum jetzigen Zweitpunkt noch nicht terminiert sind. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zu der Veranstaltung nötig, da die Teilnehmer über den Tag versorgt werden müssen. Dafür fallen Kosten in Höhe von 8,64 Euro an, wovon 1,64 Euro als Gebühren ausgewiesen sind.