Mit der Eröffnung des Seilermuseums hat Bernhard Muffler sich 2016 einen großen Wunsch erfüllt. Er liebt, was er tut und stellt sein Handwerk gerne der Öffentlichkeit vor. In das kleine Museum an der Kirchhalde kamen Besucher bisher bei einer rund einstündigen Führung. Diese kann man nach wie vor buchen, aber jetzt gibt es auch eine App, die man sich aufs Handy laden kann.

Das Museum wurde um eine Attraktion erweitert. Bernhard Muffler erklärt: „Die Seilerei Muffler und die Seilerfamilien davor hatten immer schon eine Seilerbahn entlang der Stadtmauer zum Herstellen von langen und meist dicken Seilen. Diese Seilerbahn haben wir grundlegend restauriert und neu aufgebaut.“ Die etwa 150 Jahre alte Bahn ist rund 50 Meter lang, die Schienen laufen durchs Gebäude und werden mit entsprechender Beleuchtung inszeniert.

In Vitrinen gibt es neue Infotafeln zum Thema Seilerbahn/Reeperbahn. Ein Monitor zeigt außerdem drei Bilderfolgen: das Arbeiten und Leben auf der Seilerbahn ab 1939, die Generationen zwei und drei, also Mufflers Großonkel Hermann Muffler, bei dem unter anderem sein Vater 1938 eine Lehre begann, sowie die Zeit ab den 1970er Jahren bis heute.

Bernhard Muffler erklärt: „Wir haben im Herbst 2020 mit dem Bau begonnen, hatten anderthalb Jahre einen Kran auf dem Nachbargrundstück stehen und haben jetzt die letzten Außenarbeiten abgeschlossen.“ Jetzt wolle er die Seilerbahn endlich der Öffentlichkeit präsentieren. Augenzwinkernd sagt er: „Stockach hat mehr zu bieten als man denkt. Stockach hat sogar eine Reeperbahn.“

Das Seilermuseum arbeitet jetzt mit dem Stadtmuseum Stockach zusammen. Muffler erzählt: „Corinna Bruggaier und Julian Windmöller beziehungsweise schon sein Vorgänger Johannes Waldschütz haben erkannt, dass wir gemeinsam Vieles für die Stadt erreichen können.“ In der Familie habe man die Idee einer Audioguide-Führung weitergesponnen und sei damit beim Stadtmuseum auf offene Ohren gestoßen. „Das Ergebnis: Wir konnten uns an die App des Stadtmuseums anschließen und eine eigene Museumstour ins Leben rufen.“

Die Museums-App kann kostenlos aus dem App-Store heruntergeladen werden. Unter dem Stichwort Seilermuseum findet man 15 Unterpunkte, die die Historie des Seilerhauses, des Seilermuseums und der Stadtmauer vorstellen, zur Geschichte des Seils und Seilerhandwerks, der Technik der Seilherstellung informieren und Einblicke in die moderne Seilerei und das Unternehmen von Bernhard Muffler und seiner Familie geben. „Die Texte stammen überwiegend von mir und Kulturwissenschaftler Michael Fuchs.

Zu bestimmten Zeiten ist das Museum geöffnet und kann besichtigt werden. Hinein gelangen die Besucher durch das Seiler-Café. Bei den Öffnungszeiten wolle er sich an denen des Stadtmuseums orientieren, sagt Bernhard Muffler. „Wenn ein Besucher sich einen Audioguide vom Stadtmuseum ausgeliehen hat, wird er ihn zurückbringen wollen. Das Stadtmuseum nimmt nämlich immer ein Pfand an, beispielsweise einen Ausweis.“

Besuchs-Tipps

Nach der offiziellen Eröffnung mit geladenen Gästen am Donnerstag, 6. Juli, gibt es am Sonntag, 9. Juli, ab 14 Uhr einen kostenlosen Schnuppertag für jedermann. Auf der Homepage www.seilermuseum.de wird auf die Posts des Seilermuseums bei Instagram und Facebook verwiesen. Diese findet man unter dem Namen tauwerk.de. Bernhard Muffler verspricht: „Wir werden auch ganz analog ein Schild an die Tür hängen, wenn ein Museumsbesuch möglich ist.“ (wig)