Das Outlet Center Seemaxx Radolfzell ist mit einem Angebot von fast 50 Modemarken in über 30 Geschäften mit den Schwerpunkten Lifestyle, Outdoor und Sport das größte Outlet am Bodensee. Das zweistöckige, barrierefreie Seemaxx Radolfzell verspricht seinen Kunden Rabatte von mindestens 30 Prozent unter dem empfohlenen Verkaufspreis der Hersteller, bei saisonalen Aktionen sogar bis zu 70 Prozent.

Was ist ein Outlet Center? Der Begriff Outlet stammt aus dem Englischen, und bezeichnet Geschäfte, in denen Waren ohne Zwischenhändler, und damit oft deutlich günstiger, verkauft werden. Es handelt sich um die Kurzform von Factory-Outlet, das wörtlich „aus der Fabrik gelassen“ bedeutet. Ein Outlet Center vereint die Outlets mehrerer Marken an einem Ort. Das Konzept des Fabrikverkaufs trat erstmals in den 1930er Jahren in Erscheinung.

Seemaxx Radolfzell: Geschichte und Angebot

Das Seemaxx Radolfzell wurde im Oktober 2006 nach zehnmonatiger Bauzeit in einer ehemaligen Produktionshalle der Schiesser AG eröffnet. Seit einer umfassenden Erweiterung im Jahr 2016 hat das Seemaxx Outlet Center seine Verkaufsfläche von 4.500 auf 8.500 Quadratmeter fast verdoppelt.

Insgesamt hat das Seemaxx Radolfzell eine Grundfläche von knapp 20.000 Quadratmetern, wodurch das gesamte Outlet hell und luftig wirkt. Derzeit plant das Seemaxx eine zweite Erweiterung auf über 22.000 Quadratmeter.

Ein Blick in den Verkaufsraum im Seemaxx Radolfzell | Bild: Jarausch, Gerald

Aktuell bietet das Seemaxx Radolfzell seinen Kunden die Auswahl aus etwa 45 bekannten Modemarken in 35 Geschäften zu reduzierten Outlet-Preisen. Immer wieder wechselnde Kurzzeitläden, sogenannte Pop-up-Stores, ergänzen das Angebot. Für die Besucher des Seemaxx steht außerdem ein kostenloser Wlan-Zugang zur Verfügung.

Der Großteil der Ware entstammt Vorjahreskollektionen oder wird eigens für den Outlet-Markt produziert. In seltenen Fällen wird auch Ware zweiter Wahl angeboten, die über kleine Verarbeitungsfehler verfügt und entsprechend gekennzeichnet ist.

Welche Marken gibt es im Seemaxx Radolfzell?

Angeboten werden über 45 verschiedene Marken, darunter Top-Modemarken wie Tommy Hilfiger, Calvin Kelin, Marco O‘Polo, Peak Performance, Jack Wolfskin, Levi‘s, Puma, Schiesser und Gant.

Einen Überblick aller angebotenen Marken im Seemaxx Radolfzell finden Sie hier.

Wie lange hat das Seemaxx Radolfzell geöffnet?

Das Seemaxx Radolfzell hat Montags bis Freitags von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Samstags öffnet das Seemaxx bereits etwas früher von 9.30 Uhr bis 19 Uhr.

Für einen Besuch sollte man etwa zwei Stunden Zeit einplanen.

Seemaxx Radolfzell: Lage, Anfahrt und Parken

Das Outlet Center befindet sich mitten in Radolfzell in unmittelbarer Nähe zum Bodensee und ist sowohl per Auto, Fahrrad, Bahn, als auch per Schiff über zu erreichen. Das Kulturzentrum Milchwerk Radolfzell befindet sich direkt nebenan.

Besuchern stehen 450 Parkplätze und zwei kostenfreie Busparkplätze zur Verfügung. Kunden des Seemaxx parken bis zu zwei Stunden kostenlos.

Aus Richtung Stuttgart erreicht man das Seemaxx Radolfzell über die A81 Richtung Singen. Am Kreuz Hegau auf die B33 Richtung Radolfzell fahren, und an der Abfahrt Radolfzell auf die B34 / L220 in Richtung Radolfzell wechseln. Der Weg zum Outlet Richtung Stadtmitte zur Schützenstraße ist ab hier beschildert.

erreicht man das Seemaxx Radolfzell über die A81 Richtung Singen. Am Kreuz Hegau auf die B33 Richtung Radolfzell fahren, und an der Abfahrt Radolfzell auf die B34 / L220 in Richtung Radolfzell wechseln. Der Weg zum Outlet Richtung Stadtmitte zur Schützenstraße ist ab hier beschildert. Aus Richtung Konstanz geht es auf der B33 Richtung Radolfzell an der Abfahrt Radolfzell links Richtung Radolfzell. Ab hier der Beschilderung zum Outlet Richtung Stadtmitte zur Schützenstraße folgen.

geht es auf der B33 Richtung Radolfzell an der Abfahrt Radolfzell links Richtung Radolfzell. Ab hier der Beschilderung zum Outlet Richtung Stadtmitte zur Schützenstraße folgen. Vom Bahnhof Radolfzell sind es zu Fuß nur etwa 10 Minuten durch die Radolfzeller Altstadt. Besucher des Seemaxx Radolfzell erhalten nach Vorlage ihres bwtarif-Tickets am Info-Point 10 Prozent Rabatt in allen teilnehmenden Geschäften.

sind es zu Fuß nur etwa 10 Minuten durch die Radolfzeller Altstadt. Besucher des Seemaxx Radolfzell erhalten nach Vorlage ihres bwtarif-Tickets am Info-Point 10 Prozent Rabatt in allen teilnehmenden Geschäften. Gäste, die mit dem E-Bike unterwegs sind, können ihr Rad gratis vor dem Outlet Center aufladen.

Das Radolfzeller Seemaxx bietet Besuchern ausreichend Parkmöglichkeiten. Bei einem Einkauf parken Kunden zwei Stunden lang kostenlos. | Bild: Jarausch, Gerald

Seemaxx Radolfzell: Aktuelle Corona-Regeln

Hinweise zu den aktuell vor Ort geltenden Corona-Regeln finden Sie auf der Internetseite des Seemaxx Radolfzell.

Stand: Juli 2022