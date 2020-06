Das Winkelstüble in Wahlwies gilt für viele Jazzer in der Region als heimliche Pilgerstätte. Zu „Jazz und Dünnele“ pilgern seit Jahren Musiker, Kenner und Neugierige in die Besenwirtschaft von Tanja und Wolfram Renner. Bands und Musiker organisiert jedes Jahr aufs Neue Uwe Ladwig. Nun hat er das Winkelstüble zum Aufnahmestudio umfunktioniert.

Hommage auch auf CD

Mit seiner Band Ladwig‚s Horns and Beat hat er dort die Hommage „Adderleys Music“ als CD aufgenommen. Über Julian Adderley soll der österreichische Jazz-Guru am Keyboard, Joe Zawinul, gesagt haben: „Er ist der meistunterschätzte Musiker des Jahrhunderts.“ Die Stücke, die die sechs Musiker dort aufgenommen haben, präsentieren sie jetzt erstmals einem größeren Publikum bei der Reihe „Jazz open“ am Sonntag, 28. Juni, ab 11 Uhr in der alten Konzertmuschel auf der Mettnau.

Musik für Bläserensemble mit Tubax und Schlagzeug

Mit Adderleys Music sind aber zwei gemeint, zwei Brüder: Nat und sein großer Bruder Julian „Cannonball“ Adderley. Cannonball (1928-1975) kam aus Florida und war als Mensch eine Urgewalt mit Charisma und Humor. „Als Saxofonist begeisterte er sein Publikum mit seiner melodisch wie rhythmisch perfekten Spielweise, einem vollen Ton und einer Mischung aus Souljazz, Hardbop, Gospel und Blues“, beschreibt Uwe Ladwig Adderleys Stil. Das Sextett hat in Wahlwies herausragende Kompositionen aus dessen Programm ausgesucht und sie für das Bläserensemble mit Tubax (Kontrabass-Saxofon) und Schlagzeug arrangiert.

Die CD eingespielt haben: Trompeter Lukas Gallati, er ist Leiter der Friedheimer Spatzen; Altist Benjamin Engel absolvierte sein Saxofon-Studium an der Musikhochschule Köln; Tenorist Wolfgang Eisele studierte an der Swiss Jazz School betreibt eine Musikschule in Sigmaringen; Baritonist Stefan Christinger ist Dirigent der Otmarmusik St. Gallen; Schlagzeuger Martin Deufel aus Radolfzell ist regelmäßiger Gast unter anderem bei den Berliner Philharmonikern. Tubaxist Uwe Ladwig ist der einzige Musik-Autodidakt des Ensembles. Stefan Christinger ist auf der Mettnau verhindert, für ihn spielt Carlo Schöb.