von Georg Lange

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine – es gibt wohl keinen Musikverein in Radolfzell, der stärker von beiden Krisen gebeutelt wurde als der Musikverein Güttingen. Wegen der Pandemie mussten die Proben zum Osterkonzert bereits im Oktober eingestellt werden.

Dann verlor der Musikverein mit der Buchenseehalle sein Probelokal und seinen lokalen Veranstaltungsort. Denn die Halle dient nun als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Folglich können dort nun keine Konzerte und auch keine Proben stattfinden. Die Musiker probten stattdessen im Milchwerk für das Osterkonzert.

Gelassen, trotz der Schwierigkeiten

Und für die Aufführung des Konzerts zog der Verein in die Mindelseehalle nach Möggingen um. In Anbetracht der Problemlagen könnte man die Güttinger Musiker unbeugsam nennen. Oder leidenschaftlich in ihrem kulturellen Auftrag.

Letztlich traten sie in Möggingen überraschenderweise mit einem Höchstmaß an Nonchalance auf – mit einer liebenswürdigen Gelassenheit angesichts der Fülle an Schwierigkeiten, die den Verein vor seinem Osterkonzert beschäftigte.

Für jedes Problem gibt es eine Lösung

„Es tut gut zu sehen und zu spüren, dass man in der Not Freunde hat, auf die man sich verlassen kann“, eröffnete Thomas Will das Osterkonzert im unfreiwilligen Exil. Der Vorsitzende des Musikvereins dankt alle Kapellen, die ihre Hilfe angeboten hatten. Künftig kann der Verein den Musikraum des Musikvereins Stahringen nutzen. Die Musikjugend soll im Sankt Ulrichhaus in Güttingen für ihre Ausbildung unterkommen.

Ehrungen Der stellvertretende Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee (BHB) Jonas Teige, zeichnete beim Osterkonzert vier Musiker für ihre langjährige Treue im Verein und den Verbänden aus. Martin Niewöhner wurde mit der Ehrennadel in Gold vom Verband BHB für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Ehrennadel in Silber erhielten Christian Huber vom Bund Deutscher Blasmusikverbände sowie Moritz Bohl für 25 Jahre Mitgliedschaft im BHB. Philip Künz wurde mit der BHB-Ehrennadel in Silber für 20 Jahre andauernde Treue ausgezeichnet.

Sie eröffnete auch das Konzert des Vereins. Herzlich neckend wird das Jugendorchester des Musikvereins auch „das Panikorchester“ genannt. Doch von Panik war kaum etwas zu spüren. Selbst bei den rund 150 Zuhörern nicht.

Ganz im Gegenteil – das Publikum verlangte von der Musikjugend mit langem Applaus nach einer Zugabe ihres an der Tierwelt orientierten Repertoires voller Hasen, Kuckucke, Affen und Fantasie-Wesen der Muppet Show.

Auch wenn die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine dem Musikverein Güttingen zu schaffen machen, bleiben die Musiker gelassen. Bild: Georg Lange

Mit drei Melodien aus legendären Broadway-Shows begann der Musikverein sein Osterkonzert unter der Leitung des Dirigenten und Jazzmusikers Michael „Fisch“ Maisch. Das energiegeladene Medley „Broadway Center Stage“ arrangierte Paul Murtha für sinfonische Blasorchester.

Dem spritzigen Medley stand das fast schon wehmütige Werk „The last Spring“ von Edvard Grieg gegenüber. Zwei Jahre keine Musik vor Publikum machen zu dürfen, sei schrecklich, so Michael Maisch. Zum Osterkonzert hatte sich der Dirigent auch ein paar Titel auferlegt, bei denen er selbst auf der Trompete spielte.

Zu ihnen gehörte der sinnlich-starke Jazzstandard „Harlem Nocturne“, der mit der instrumentalen Begleitung des Güttinger Musikvereins an die großartige Big-Band-Ära erinnerte.

Beschwingte und antreibende Rhythmen

Das Osterkonzert des Musikvereins Güttingen leuchtete durch dessen breit angelegtes Repertoire mit scharfen Stilschnitten. Harmonisch zusammengehalten wurden die Melodien durch den Klang der Blechbläser – sei es durch die Solisten oder durch die Trompete des Dirigenten. Die Musiker überzeugten auch durch beschwingte und antreibende Rhythmen mit einem hervorstehenden Schlagwerk.

Auf dem Programm standen eine Hommage an die Ukraine mit dem „Ukrainian bells carol“ sowie Musicals, Klassik und Jazz wie Dixi, Disco, Rythm‘n‘Blues, Poprock und Bossa Nova. In dem schwungvollen Osterkonzert war die Signatur des Dirigenten und Jazzmusikers Michael Maisch sehr gut erkennbar.