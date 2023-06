Nach dreijähriger Veranstaltungspause gingen am Freitag, 23. Juni, wieder die Läufer in Radolfzell an den Start, um sich für den guten Zweck sportlich zu betätigen. Viele der 1112 Teilnehmer nutzten den Termin, um ihre eigene Fitness auf den Prüfstand zu stellen.

Angesichts der sommerlichen Temperaturen kamen sie in jedem Fall ordentlich ins Schwitzen. Maximal durften vier Runden (6,4 Kilometer) gelaufen werden. Entlang des 1,6 Kilometer langen Rundkurses säumten Zuschauer die Strecke und feuerten die Teilnehmer an.

Auch Oberbürgermeister Simon Gröger ließ es sich nicht nehmen, beim Firmenlauf zusammen mit etlichen der städtischen Mitarbeiter dabei zu sein. Auch wenn er nach eigenem Bekunden im Vorfeld nicht explizit für die vier Runden trainieren konnte, war er nach 36 Minuten im Ziel am Untertorplatz. Wie es geht, sollte dem OB jedoch bekannt sein, denn er hat schon an Halbmarathons teilgenommen.

Der schnellste Läufer über vier Runden war bereits nach 21 Minuten und 20 Sekunden unter dem Zielbogen eingelaufen. Der wiederum war kein Geringerer als Benedikt Hoffmann, der bereits schon einmal Weltmeister in seiner Altersklasse beim Berglauf war und auch sonst einige Titel innehat. Die schnellste Teilnehmerin war Mirjam Moll, die für den Tierschutzverein Radolfzell an den Start ging.

Gab das Startsignal, um anschließend selbst vier Runden beim Firmenlauf zu absolvieren: OB Simon Gröger zusammen mit 1112 anderen Teilnehmern. Direkt neben ihm der spätere Sieger über die Gesamtdistanz, Benedikt Hoffmann mit der Startnummer 912. | Bild: Jarausch, Gerald

Feuerwehrleute sind in voller Montur dabei

Für die meisten galt auf dem Kurs das olympische Motto des Dabeiseins. Ob eine, zwei, drei oder gar vier Runden – jede der gelaufenen 1,6 Kilometer erbrachte einen Euro für den Tierschutzverein Radolfzell, der in diesem Jahr Nutznießer des Firmenlaufs ist.

So bewiesen die drei Feuerwehrleute Simon Conrad, Uwe Haltmaier und Daniel Hafner ihre Fitness, indem sie in voller Montur eine Runde liefen. Angesichts von über 20 Kilo Mehrgewicht, die sich durch Schutzkleidung und Gerätschaften ergaben, eine tolle Leistung.

In voller Montur durch die Altstadt: Die drei Feuerwehrleute Simon Conrad, Uwe Haltmaier und Daniel Hafner (von links) schafften mit über 20 Kilo Mehrgewicht immerhin eine ganze Runde. | Bild: Jarausch, Gerald

Bei den Stadtwerken freute man sich über die rege Teilnahme der Firmen und jeder erzielten Runde. Als größtes Team ging Aptar, mit 133 Läufern an den Start. Sie schafften allein 447 Runden. Die Gesamtanzahl aller gelaufenen Runden betrug am Ende 3285 Runden. Damit lag man etwas niedriger als bei letzten Auflage des Firmenlaufs im Jahr 2019, bei der die 1193 Teilnehmer 3758 Runden schafften.

Um das Ereignis herum herrschte reges Treiben auf dem Untertorplatz, wo sich auch der Start- und Zielbereich befand. Hier konnten sich die Teilnehmer und Besucher verpflegen und austauschen. Die Formation „Best of us“ sorgte im Anschluss des Laufes zudem noch für Unterhaltung.