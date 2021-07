Radolfzell vor 56 Minuten

Schwimmer im Mindelsee gerät in Not und wird von zwei mutigen Spaziergängern gerettet

Eine schwimmende Person im Mindelsee geriet am Sonntagmittag in Not und rief um Hilfe. Passanten riefen die DLRG zur Hilfe. Als diese kurze Zeit später am Einsatzort ankam, hatten andere Spaziergänger die Person in Not bereits gerettet.