von Gerald Jarausch

Die katholische Kirche hat derzeit in Radolfzell und mehreren Teilorten bauliche Mängel an ihren Gotteshäusern zu reparieren. Neben dem Großprojekt des Münsters Unserer Lieben Frau, dessen Innenraum gereinigt und saniert wird, stehen Arbeiten an den Kirchen in Liggeringen, Böhringen, Stahringen, Güttingen und Möggingen an.

In Liggeringen ist der Turm bis zum Glockenstuhl eingerüstet, um den Glockenstuhl zu erneuern. Hier geht es um die Bausicherheit. Diese Arbeit ist dringlich, damit der Turm nicht Schaden nimmt. Der alte Glockenstuhl aus Stahl wird hier durch eine Neukonstruktion aus Holz ersetzt.

Der Stahl hat nach mehreren Jahrzehnten nicht mehr die statischen Voraussetzungen aufgewiesen. Die rund zwei Tonnen schwere Konstruktion wurde in der vergangenen Woche zerlegt und aus der Glockenstube in 15 Metern Höhe entfernt.

Architekt Martin Frei an der Kirchenmauer in Güttingen. Deutlich sind die freiliegenden Armierungseisen in der Mauer zu erkennen. | Bild: Jarausch, Gerald

Über einen Fahrstuhl am Außengerüst können die Facharbeiter für Turm- und Glockentechnik das Material transportieren. Gleiches gilt in umgekehrter Reihenfolge für den neuen Glockenstuhl, der in Teilen vorgefertigt wurde.

Nach dem Abbau des Stahl-Glockenstuhls musste Architekt Martin Frei dann jedoch noch eine weitere notwendige Maßnahme an dem Gebäude zur Kenntnis nehmen. Zwei tragende Balken unter dem Glockenstuhl sind infolge eines Wasserschadens nachhaltig beschädigt worden und müssen nun ebenfalls ausgetauscht werden.

Es geht hoch hinaus

Die Arbeit ist nichts für Schwindelanfällige. Denn innerhalb des Glockenturmes kann man bei diesen Arbeiten rund zehn Meter in die Tiefe stürzen. Immerhin spielt den Arbeitern des gute Wetter in die Hände.

„In zwei Wochen sind die Arbeiten erledigt“, sagt Peter Westermann vom Betrieb Schneider Turm und Glockentechnik. Er wird nicht nur die tragenden Balken, sondern auch den gesamten Glockenstuhl zusammen mit einem Kollegen errichten.

Ein von Wasser beschädigter Balken aus Fichtenholz aus der Liggeringer Kirche, der nun ausgewechselt werden musste. | Bild: Jarausch, Gerald

Gleichzeitig werden im Zuge der Maßnahme auch die Schallläden umgearbeitet, damit es in Liggeringen beim Läuten der Glocken etwas leiser wird. Das eingebaute Holz entspricht in seinem Gewicht dem der bisherigen Stahlkonstruktion. Nach Ostern wird dann die Orgel gereinigt und neu gestimmt. Dies ist nötig geworden, da ein nicht gesundheitsschädlicher Schimmel in der Orgel aufgetreten ist.

Eine weitere Maßnahme an der Kirchenmauer in Güttingen wird ebenfalls von Architekt Martin Frei betreut. Die zuvor bewachsene Mauer muss ertüchtigt werden. Teilweise liegen hier die Armierungseisen frei. Die Mauer soll saniert und wieder neu verputzt werden. Die Kirchengemeinde wünscht zudem eine erneute Bepflanzung der Kirchenmauer.

In Böhringen soll ein Jahr nach einem Blitzeinschlag in den Glockenturm nun endlich die Elektrik im Gebäude wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Der Einschlag hatte laut Martin Frei „fast alle elektrischen Geräte beschädigt“. Unter anderem werden nun auch neue Lichtquellen in der Kirche eingebaut. Als kleinere Maßnahmen sind zudem noch Arbeiten in Stahringen und Möggingen angefallen.

In Stahringen musste das Sakristei-Dach gemacht werden, nachdem Wasser in die Sakristei eingedrungen war. Die Kirchentreppe fällt in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Radolfzell, die jedoch für diese Maßnahme derzeit kein Geld bereitstellt. In Möggingen mussten der Innenraum der Kirche vom Holzwurm befreit und eine neue Lautsprecheranlage eingebaut werden.