Ein tragisches Unglück hat sich am frühen Dienstagmorgen auf der Skateanlage in der Karl-Wolf-Straße in Radolfzell ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Radfahrer tödlich verletzt.

Der 33-Jährige, der ein Mountainbike gefahren habe, sei gegen 2.45 Uhr auf der Skatebahn unterwegs gewesen. Als er versucht habe, über eine Rampe zu springen, sei der Mann gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgekommen. Dabei habe er sich schwerste Verletzungen zugezogen. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch die alarmierten Rettungskräfte sei der 33-Jährige noch an der Unfallstelle verstorben. Er habe keinen Fahrradhelm getragen.