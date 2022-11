Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit.

Ein 47-jähriger Ford-Fahrer soll von der Ausfahrt eines Einkaufsmarktes nach links auf die Zeppelinstraße abgebogen sein. Zeitgleich soll eine 69-jährige Fußgängerin die Fahrbahn überquert haben, so die Polizei. Der Ford habe die Frau frontal erfasst.

Die 69-Jährige soll über die Motorhaube auf die Fahrbahn gefallen sein und sich dabei schwer verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.