Auf der Zugstrecke zwischen Radolfzell und Konstanz wird es am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, sowie Dienstag, 1. August, zu baubedingten Fahrplanänderungen kommen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden in diesem Zeitraum Oberleitungsarbeiten stattfinden. Daher werde die Linie RE2 auf der Strecke von Radolfzell nach Konstanz zwischen 22 Uhr und 0.45 Uhr nicht fahren. Das ist die Schwarzwaldbahn, die regulär meist im Stundentakt zwischen Karlsruhe und Konstanz fährt. In Fahrtrichtung von Konstanz nach Radolfzell sei die Linie schon ab 21.20 Uhr außer Betrieb. Stattdessen werde es einen Ersatzverkehr durch Busse geben. Eine Fahrradmitnahme sei in den Bussen nicht möglich.

Wo sind die Ersatzhaltestellen?

Die Ersatzhaltestellen sind in Radolfzell beim ZOB Station A und in Markelfingen in der Radolfzeller Straße. In Allensbach befindet sich die Haltestelle in der Konstanzerstraße, in Hegne in der Konradistraße und bei der Station Reichenau sei sie in der Kindlebildstraße. Die Ersatzhaltestelle für den Halt in Konstanz-Wollmatingen liege neben der Riedstraße, jene für Konstanz-Fürstenberg in der Max-Stromeyer-Straße. Der Bus bei der Station Konstanz-Petershausen fahre in der Schneckenburgstraße ab und der in Konstanz Hauptbahnhof am Busbahnhof in der Bahnhofplatz-Straße.

Unter bahn.de/sev-bw sind laut Mitteilung der Deutschen Bahn im Internet eine Karte und Weg-Beschreibungen mit dem genauen Standort der Bushaltestelle einsehbar. Weitere Informationen gebe es in den Apps „DB Navigator“ und „DB Bauarbeiten“, sowie unter bauinfos.deutschebahn.com. Die Telefonnummer des Kundendialogs laute 0711 4692 8253 .